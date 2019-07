Moons of Madness si presenta in 12 minuti di video gameplay

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In arrivo per PC, PS4 e Xbox One,ofè un titolo horror in prima persona nel quale verremo trascinati dalla narrazione tra scene dal gusto sci-fi dal gusto lovecraftiano.Come possiamo vedere, un nuovo filmato di gioco è ora disponibile, grazie al quale possiamo apprezzare ben 12di gioco. Il titolo, sviluppato da Rock Pocket Games e pubblicato da Funcom, ci racconta di un misterioso messaggio radio captato, e proveniente niente meno che da Pianeta Rosso.Gli scienziati sono risaliti alle origini del messaggio, stabilendo che si tratti di una trasmissione effettuata da una forma di vita intelligente. Ebbene nasce così una missione segreta e con essa Invictus, avamposto di ricerca su Marte per captare la vera natura di questo messaggio. Noi saremo calati nei panni di un tecnico preposto alla sicurezza, e saremo naturalmente completamente all'oscuro dell'esistenza di ...

Multiplayerit : Moons of Madness, l'horror lovecraftiano fantascientifico in un lungo video di gameplay - 4GameHz1 : Pubblicato nuovo video di gameplay per Moons of Madness, L'avventura lovecraftiana di Rock Pocket Games! - cyberanimax : -