Migranti | Trenta | ‘blocco porti? Salvini non me l’ha chiesto’

Migranti - scontro al governo con Salvini - il Ministro Trenta : 'Si sarebbe potuto evitare' : Affermare che la ministra Trenta è irritata con Salvini è dir poco. "Quanto sta accadendo in questi giorni con i Migranti si sarebbe potuto evitare", dichiara oggi al Corriere della Sera. "Lo avevo detto a Salvini, senza missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha voluta ascoltare ed ora si lamenta. Manderò le navi a pattugliare il Mediterraneo per combattere i trafficanti". È tornata, quindi, la tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sui ...

Migranti - Salvini : “Missione Sophia? Recuperò migliaia di persone e le portò in Italia. A Trenta rispondo coi numeri” : “Cosa replico alle parole ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul tema ong e Migranti? Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po’ nervosetti, problema loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del centenario ANA Associazione Nazionale Alpini alla Deposizione di una corona presso il monumento ai caduti in Sant’Ambrogio a Milano sulle polemiche col ministro ...

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...