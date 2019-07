Sul mio falso invito a violare le leggi sui migranti e sul perché la semplificazione

Spaventoso! Cane morto provoca incidente e il camion vola Sulla complanare : Un incidente che ha dell’incredibile ha avuto luogo nel primo pomeriggio a Lecce. A provocarlo, un Cane morto sul bordo della corsia, che ha portato al coinvolgimento nel sinistro di diversi veicoli. Il bilancio è di due feriti lievi. Un vero miracolo, data la dinamica dell’accaduto. Un camion di una ditta di impianti di Galatone, dopo aver colpito una Bmw, è letteralmente volato, abbattendo una porzione di guardrail sulla statale 101, per poi ...

Milan - Giampaolo si presenta con una stoccata a Conte : “il mio slogan è testa alta e giocare a calcio. Sul mercato voglio…” : Marco Giampaolo risponde alla domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore del Milan. Qualità al potere, una frecciatina a Conte e la ricerca dei risultati attraverso il bel gioco Napoli escluso, le big del campionato di Serie A hanno cambiato il proprio allenatore rispetto alla scorsa stagione. Negli ultimi giorni si sono dunque susseguite le conferenze stampa di presentazione dei nuovi tecnici ...

Premio Giornalistico Antonio Maglio - vince Marco Brando con un’inchiesta Sull’Europa pubblicata su FqMillenniuM : È il giornalista e scrittore genovese Marco Brando ad aggiudicarsi il Premio Giornalistico Antonio Maglio 2019 con la sua inchiesta sull’Europa “Meno male che siamo uniti. Dieci buone ragioni per non correre liberi e selvaggi”, pubblicata sul mensile “FqMillenniuM”, nel numero di dicembre 2018. Secondi classificati la giornalista e fotografa freelance Ilaria Romano, con il reportage sui migranti “Dentro e fuori dai ghetti, la vita ...

Esplode camion Sull’Aurelia - paura tra automobilisti : Roma – Attimi di tensione tra gli automobilisti della via Aurelia, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, a Roma, dove una fitta nuvola di fumo si e’ levata in cielo a seguito di alcune esplosioni provenienti da un camion accostatosi sul lato della strada in direzione fuori Roma. Sul posto i Vigili del fuoco. Il fumo ha parzialmente invaso la carreggiata del Gra. Al vaglio le cause dell’accaduto. L'articolo Esplode ...

Tennis – La tristezza di Cecchinato : “inSulti e critiche dopo le sconfitte. Tante persone non sono più al mio fianco” : tristezza e delusione, momento davvero difficile per Cecchinato dopo la sconfitta la primo turno di Wimbledon: il Tennista siciliano descrive le sue sensazioni dopo il ko nello Slam britannico Momento negativo nella carriera di Marco Cecchinato. Il Tennista siciliano ha inanellato 4 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata al primo turno di Wimbledon contro Alex De Minaur. Intervistato a Sky Sport, Cecchinato ha parlato ...

Wimbledon – Le emozioni Sul Centrale ed il selfie con Serena Williams - il racconto di Giulia Gatto Monticone : “dal panico non trovavo il mio telefono e…” : emozioni indimenticabili per Giulia Gatto Monticone: il racconto dell’azzurra dopo l’esordio con Serena Williams a Wimbledon Un esordio difficile, ieri a Wimbledon per Giulia Gatto Monticone: la tennista azzurra ha disputato il suo primo turno contro una tostissima Serena Williams. Nonostante l’eliminazione, Giulia può però uscire a testa alta dal campo, tra gli applausi del pubblico di Londra e quello da casa, e i ...

Karlie Kloss : "Ho lasciato Victoria’s Secret dopo gli studi Sul femminismo. Il mio messaggio di bellezza è un altro" : “La ragione per cui ho lasciato Victoria’s Secret è che questa collaborazione non rispecchiava la donna che sono. È un altro il messaggio di bellezza che voglio inviare alle giovani ragazze di tutto il mondo”. Karlie Kloss - top model ventiseienne di fama internazionale - ha raccontato in un’intervista a British Vogue il motivo per cui ha lasciato la marca di lingerie, dopo soli due anni da angelo.La ...

Premio Italia Giovane - via alle candidature per la 6ª edizione : innovatori Sulle orme di Leonardo : Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 del Premio Italia Giovane, ideato dall’Associazione Giovani per Roma e presieduto dall’avvocato Franco Frattini, per valorizzare dieci brillanti ‘under 35’ che si sono distinti – in Italia e nel mondo – per meriti artistici, scientifici e professionali, accadermi e personali. Tutti i premiati hanno in comune questi fattori: passione, sacrificio e dedizione, ma soprattutto alta competenza. ...

Barbara D'Urso Sul trash in tv : 'Il mio pubblico non deve essere giudicato' : Barbara D'Urso, che nella stagione televisiva appena conclusa ha ottenuto ottimi ascolti nei suoi programmi, in un'intervista al FQ Magazine ha parlato del suo futuro lavorativo, del suo rapporto con Mara Venier e dell'accusa che, spesso, viene mossa ai suoi programmi, ovvero di essere "trash". La nota conduttrice, a chi l'accusa di fare programmi trash, cioè "spazzatura", ha risposto: "Cos'è trash nei miei programmi?" , ed ha fatto riferimento ...

MotoGp - la Ducati cerca riscatto in Olanda : dieci cose da sapere Sul Gran Premio di Assen : In vista del Gran Premio d’Olanda in programma sul circuito di Assen, ecco dieci cose da sapere sulla gara olandese Dopo un Gp di Barcellona dall’esito agrodolce, con Danilo Petrucci terzo ed Andrea Dovizioso ritirato, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen (Paesi Bassi) per il Gran Premio di Olanda sullo storico TT Circuit. Il tracciato dei Paesi Bassi è tra i più iconici in calendario ed è stato spesso teatro di gare ...

Daniele - l'operaio travolto e ucciso da un camion Sulla A31 : Aveva solo 36 anni Daniele Albertinelli, la vittima del gravissimo incidente in autostrada. Stava lavorando, non ha avuto...

Schianto tra un’utilitaria e un camion cisterna pieno di gasolio : muoiono due donne Sulle Fi-Pi-Li : Due anziane a bordo di una Volkswagen Up che si è scontrata con un camion cisterna pieno di gasolio hanno perso la vita questa mattina lungo la Firenze-Pisa-Livorno.Continua a leggere

Calciomercato Genoa - il punto Sulle entrate : in attesa delle ufficialità spunta un’offerta per Bruno Amione : Calciomercato Genoa – Rossoblu scatenati in questi ultimi giorni e capaci di chiudere diverse operazioni in attesa di ufficialità. Si aspetta infatti l’annuncio per Antonio Barreca (i dirigenti liguri si incontreranno domani con il Monaco per l’acquisto a titolo definitivo) e per Cristian Zapata, svincolato dal Milano e che firmerà un biennale. Nel frattempo, il Genoa guarda ancora in Argentina dopo l’operazione ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : UrSula in manicomio - Blanca torna a stringe tra le sue braccia Moises : Ursula viene trascinata in manicomio e Blanca può riavere finalmente il suo bambino. Nonostante tutto però, la Dicenta Junior mostrerà pietà per sua madre...