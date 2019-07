Palermo | ricatti e violenza sessuale su una 15enne | arrestati 3 ragazzi | anche il suo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Prima la foto che la ritrae in abbigliamento intimo, quindi il ricattoe poi gli abusi. A sette mesi di distanza dalle violenze denunciate da una, i carabinieri dihanno arrestato 3di 19 anni al termine delle indagini condotte dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta. La giovanissima vittima avrebbe subito gli abusi prima in un parcheggio nella zona di corso Calatafimi poi tra i viali dell’ex manicomio di via Gaetano La Loggia. Secondo quanto ricostruito, la studentessa avrebbe conosciuto a scuola uno dei suoi aguzzini con il quale si sarebbe fidanzata. Il giovane le chiede una foto, lei accetta e invia lo scatto. Da quel momento sarebbero cominciati una serie disessuali attraverso una chat che è stata acquisita dagli investigatori. Fino a quando lana lo scorso novembre non avrebbe ...

