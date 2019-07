Padre va a giocare alle slot | salvato sul tetto un bambino di 6 anni

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) Tragedia sfiorata a Livorno, dove un bimbo cinese di seiè statosuldi casa dove si era avventurato dopo che il papà lo aveva lasciato da solo per andare amachine. È accaduto nella notte di sabato: il piccolo è uscito dalla finestra dell'abitazione al quarto piano e dal cornicione ha raggiunto ildi un condominio di tre piani adiacente al palazzo, dove è stato preso dalla paura se si è messo a piangere. Sul posto è intervenuta la polizia,rtata dai vicini che hanno sentito i lamenti, e gli agenti hanno soccorso il bimbo, in stato di choc ma illeso. Al, denunciato per abbandono di minore, è stata tolto la custodia del piccolo che è stato affidato a un altro familiare.

Corriere : Bambino di 6 anni salvato sul tetto di un palazzo. Il padre era alle slot - rep_firenze : Livorno, il padre esce per giocare alle slot, il bimbo di 6 anni sale sul tetto [news aggiornata alle 16:33] - pontaccio1965 : Bambino di 6 anni salvato sul tetto di un palazzo. Il padre era alle slot -