Microsoft potrebbe lanciare una Xbox Scarlett basata su xCloud a un prezzo compreso tra

Sony - Microsoft - Nintendo - Google e altre aziende potrebbero ridurre la produzione in Cina : Stando a un report di Nikkei, alcune importanti aziende come Sony, Microsoft, Nintendo, Google, Amazon, Dell, Acer, Lenovo, Asus e HP potrebbero presto ridurre la produzione in territorio cinese.Perché queste aziende dovrebbero prendere questa decisione? Alla base di tutto ci sarebbero gli alti costi di produzione e la guerra commerciale scoppiata tra USA e Cina, che causerebbe un aumento dei costi.Amazon, ad esempio, potrebbe spostare in ...

Alan Wake potrebbe arrivare anche su altre piattaforme non Microsoft : Qualche ora fa vi abbiamo riportato che Remedy Entertainment è entrata in possesso sui diritti di pubblicazione di Alan Wake. Ora la compagnia ha affermato che l'iconica IP potrebbe arrivare anche su piattaforme non Microsoft.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net ecco le dichiarazioni dello studio guidato da Sam Lake:"L'unica cosa che vogliamo mettere in chiaro (ora che Remedy ha riottenuto i diritti su Alan Wake) è che ora potremmo portare ...

Un tablet Microsoft Surface pieghevole con app Android? Potrebbe essere realtà : Si fanno insistenti le indiscrezioni secondo cui Microsoft sarebbe al lavoro su un tablet della gamma Surface caratterizzato da un display che si piega L'articolo Un tablet Microsoft Surface pieghevole con app Android? Potrebbe essere realtà proviene da TuttoAndroid.

Il progetto "Xbox Lockhart" potrebbe essere stato accantonato da Microsoft : In passato, si diceva che il progetto Scarlett si stesse dividendo in due modelli diversi, uno più potente e l'altro pensato per persone disposte a investire un po' meno denaro nei giochi. Le due console erano conosciute con i nomi in codice Lockhart e Anaconda.Tuttavia, come avrete visto, all'E3 di quest'anno è stata rivelata solo una console, definita genericamente Project Scarlett. L'idea era che Microsoft potesse aspettare un secondo momento ...

La collaborazione tra Sony e Microsoft nel cloud potrebbe segnare la fine della console war? - articolo : Le notizie shock nell'industria videoludica non sono certo degli eventi isolati, ma chi avrebbe mai immaginato l'annuncio della collaborazione di Sony niente meno che con Microsoft per la realizzazione della sua prossima generazione di cloud gaming? Le potenzialità qui sono davvero notevoli. Una possibile unione tra diversi titoli console offerti su un'unica piattaforma streaming, che spianerebbe la strada per uno standard in comune nel gaming ...

La data di uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere svelata alla conferenza E3 di Microsoft : Nel mese di marzo del 2019, vi informammo del possibile annuncio della data di uscita di Cyberpunk 2077 in occasione dell'imminente E3 2019. CD Projekt RED ha parlato dell'evento, definendolo come il più importante della sua storia e, probabilmente sarà così.Il membro di NeoGAF 'Braldryr', che avrebbe anche rivelato l'arrivo di Gears 5 a settembre 2019, ha affermato che durante la conferenza stampa E3 2019 di Microsoft, CD Projekt RED aggiornerà ...