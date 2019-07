Ora gli americani ci scippano pure i campioncini del calcio

Coppa d’Africa 2019 - Orari e programma delle partite di oggi (domenica 7 luglio). Come vederle in tv e streaming : Penultima giornata di gare negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019, in cui si decideranno altre due qualificate tra le migliori otto del continente, attraverso due sfide che si preannunciano molto spettacolari, a partire dalle ore 18, quando il sorprendente Madagascar se la vedrà con la Repubblica Democratica del Congo, mentre alle 21 toccherà ad Algeria e Guinea. Il programma di giornata: Ore 18 Madagascar-Repubblica Democratica ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 7 luglio). Il programma e gli Orari : Le Universiadi propongono oggi, domenica 7 luglio, la sesta giornata di gare e la quarta nella quale verranno assegnate medaglie: molti sport faranno il loro esordio nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09.00 TAEKWONDO – Poomsae maschile e femminile individuale, preliminari (Umberto Pastore, Elena Blundo) 09.00 ...

Universiadi Napoli 2019 : programma - Orari e tv di oggi (domenica 7 luglio). Come vederle in streaming : oggi domenica 7 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario compleeto, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi domenica 7 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su ...

Ultime notizie/ Ultim'Ora oggi : Lampedusa - Salvini vieta sbarco nave Alex - 7 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi, 7 luglio 2019: Lampedusa, Salvini vieta sbarco nave Alex dell'Ong Mediterranea. Emergenza rifiuti a Roma.

Sport in tv oggi (domenica 7 luglio) : Orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, domenica 7 luglio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: abbuffata su due ruote con la mattina che propone Motocross, Superbike e Motomondiale, poi sarà la volta della finalissima della Nations League di volley femminile, senza tralasciare la seconda tappa del Tour de France. Nel pomeriggio a Lonato ancora protagonisti i Mondiali di tiro a volo, ci sarà Olanda-USA, incontro finale dei Mondiali di calcio femminile, poi ancora ottavi ...

ROMINA MOSSO MOraIS GOMES - GLI HATERS : 'SCIMMIA'/ Madre natura - non solo insulti... : Chi è ROMINA MOSSO MORAIS GOMES la Madre natura della quarta puntata di Ciao Darwin 7 vittima degli HATERS dopo la sua apparizione in tv

Di Maio con gli attivisti torna su Di Battista : ‘Mi incazzo se chi non era con me alle Europee Ora gira per presentare libri’ : “Mi volete dare la colpa del risultato delle Europee? Va benissimo. Ma io questa campagna elettorale me la sono fatta da solo“. E, “scusate se mi incazzo se quelli che non sono venuti sul palco con me il giorno dopo le Europee stavano, e stanno ancora, in giro per l’Italia a presentare libri. Perché questo mi fa incazzare molto se permettete”. E’ Luigi Di Maio che parla sul palco dell’assemblea ...

Napoli - a fuoco lo scooter del consigliere dei Verdi Borrelli : “Stavo facendo monitOraggio di parcheggiatori abusivi” : Un attentato incendiario è stato compiuto a Napoli ai danni dello scooter del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, protagonista di diverse battaglie contro l’illegalità. Oggi, come rende noto lo stesso consigliere con una diretta sul suo profilo Facebook, ignoti hanno dato fuoco al suo scooter mentre stava effettuando, con il consigliere della prima Municipalità, Gianni Caselli, un sopralluogo nella zona di Riva ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'Ora di oggi. Mediterranea : Alex verso Lampedusa - 6 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il veliero dell'ong Mediterranea, pronto a dirigersi verso Lampedusa. Ecco i dettagli, 6 luglio 2019,

In Germania fa troppo caldo e i sindacati chiedono la siesta per i lavOratori : gli esempi nel mondo in cui è già così : Alla luce delle recenti ondate di caldo, la federazione sindacale tedesca (DGB) sta chiedendo ai datori di lavoro di concedere pause più lunghe ai dipendenti alla pausa pranzo. “Lavorare senza una pausa porta ad un sovraccarico sul dipendente. Questo aumenta ancora con il caldo. Nei Paesi del Sud fanno così. Con l’ondata di calore, abbiamo bisogno di una siesta in Germania. Una siesta all’ora di pranzo, a differenza di un break, ...

Sondaggi politici elettOrali : ultimi dati M5S - Pd e Lega a inizio luglio 2019 : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati M5S, Pd e Lega a inizio luglio 2019 Cosa dicono le ultime intenzioni di voto licenziate dagli istituti nei primi giorni del mese, su quali temi di stretta attualità quest’ultimi hanno approfondito l’opinione degli italiani? Ecco i risultati dei Sondaggi politici elettorali della prima settimana di luglio. Sondaggi politici elettorali: dati a fine giugno 2019 Sondaggi politici elettorali: la ...

Ultime notizie/ Ultim'Ora di oggi. Terremoto in California - Los Angeles - 6 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Terremoto in California, a Los Angeles. E' morto in un incidente stradale Paolo Galimberti, dirigente Areu, 6 luglio,

Cerignola - interdittiva antimafia a ditta che lavOra in Comune Il sindaco : “Basta rompere i coglioni - non siamo mafiosi” : Negli uffici comunali, da mesi, lavora la commissione d’accesso per comprendere se sussistono gli elementi per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Nel frattempo, il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha firmato un’interdittiva antimafia nei confronti della società Mondoservice, che per conto del Comune di Cerignola si occupa del verde pubblico. Ma la reazione del sindaco Franco Metta è stata feroce: “Dovete continuare ...

Paola Turani - matrimonio con il Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono anche Michelle Hunziker e AurOra : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato l'evento social di...