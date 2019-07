Migranti | Di Stefano a Salvini | “Ti senti Maradona ma giochi come un Higuain fuori forma”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) “Se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai. Se tie poiunforma è un serio problema, perché di mezzo c’è il Paese. Non si può dire che è sempre colpa degli altri”. A scriverlo è il sottosegretario agli esteri Manlio Di, del Movimento 5 Stelle, in un lungo post su Facebook in cui attacca il ministro degli Interni Matteosulla questione della nave Alex, arrivata ieri a Lampedusa con a bordo 46salvati in acque libiche dalla ong Mediterranea. Le parole del pentastellato si riferiscono, in particolare, alle affermazioni fatte sabato dal vicepremier sul mancato aiuto ricevuto dai ministri Trenta e Tria per difendere i confini italiani: “Ogni tanto lo confesso, mi sento politicamente un po’ solo. ...

