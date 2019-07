Dieci volte Marquez! Dominio assoluto al Sachsenring | lo spagnolo va in vacanza da

sportfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Marc Marquez domina la gara dele raggiunge il 10 successo consecutivo in carriera, in tutte le classi, sul tracciato del Gp di Germania: secondo posto per , completa il podio Il pronostico è stato rispettato. Marc Marquez era il favorito del Gp di Germania, come del resto da 10 anni a questa parte, e non ha steccato. Il pilota, campione in carica e leader dell’attuale Mondiale, è partito dalla pole position conquistata al termine delle qualifiche di ieri, pronto a dominare il tracciato dele a ritoccare il proprio record. AFP/LaPresse Spenti i semafori, nonostante una partenza non perfetta, ‘El Cabroncito‘ si è preso subito la testa del gruppo aumentando il gap di vantaggio sul resto degli inseguitori giro dopo giro. La caduta di Fabio Quartararo al secondo giro gli ha subito tolto un possibile outsider, quella di Alex Rins nelle fasi ...

Linkiesta : Dal 2000 al 2017 i salari italiani sono aumentati di soli 400 euro all’anno, contro i 5000 euro di aumento medio de… - emergency_ong : In 25 anni è cambiato il mondo, ma per noi quello che è cambiato è che siamo stati in grado di dare una mano più di… - camillasilve17 : Mi innervosisco almeno dieci volte al giorno, mi verrà un crollo nervoso prima dei vent’anni :) -