Migranti | Alan Kurdi verso Lampedusa con 65 persone a bordo

La "Alan Kurdi" salva 65 Migranti a largo della Libia. Berlino : "Serve un porto sicuro" : La ‘Alan Kurdi’, nave della ong tedesca Sea-Eye, ha soccorso e salvato 65 migranti al largo della Libia a bordo di un gommone e ora attente una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico dei migranti. Da Berlino intanto chiedono un porto sicuro per la nave.Il gommone, si legge sui media tedeschi, è stato raggiunto nelle prime ore del mattino. “Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser ...

Malta : «Accogliamo i 54 Migranti salvati» Mediterranea : «Nessuno sta arrivando» E la nave ong Alan Kurdi ne salva altri 65 : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia