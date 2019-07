LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 4-1 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | match al

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0cerca e trova subito due buoni angoli, si lotta meno in questa fase 4-1 Vola via facile questo turno di battuta, rapido e a zero 15-0 Ace! 3-1 E chiude il game a rete40-30 Esce il lob di30-30 Sfonda col dritto in maniera incredibile ora Matteo, coraggio e pazienza da parte dell’italiano 30-0 Volano via rapidi i primi due punti per l’argentino al servizio 3-0 E siamo avanti, a tre giochi dal! Forza! 40-40 Ancora la prima aiuta Matteo 30-40 Ma arriva alla fine la palla del controbreak per30-30 Freddissimocol servizio 15-30 Scappa il rovescio a Matteo, altro game delicato 15-15 Spinge l’argentino e recupera il quindici di svantaggio 2-0 E ARRIVA IL BREAK! Sbagliae siamo avanti! 30-40 Serie infinita di tagli in back dima ...

