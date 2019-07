eurogamer

(Di sabato 6 luglio 2019) In Ode To Aun reporter va in città per partecipare all'omonimo festival, il quale si svolge proprio durante un'eclissi lunare, e tutto smette di andare come dovrebbe. La realtà acquista nuova forma e ciò che prima dovrebbe essere, ora non è più.In Ode To Ail giocatore sarà accompagnato in un viaggio sensoriale, in una passeggiata dall'estetica molto peculiare, dal gusto un po' horror un po' thriller, in un mondo dipinto con maniera "inquietantemente colorata".Gli sviluppatori Colorfiction descrivono Ode To Acome un thriller in prima persona, riporta Rockpapershotgun, ma si tratta anche di un'avventura che si snoda per meandri psichedelici in una cornice di giornalista in viaggio alla ricerca di qualcosa.Leggi altro...

Eurogamer_it : La demo gratuita di Ode To A Moon è disponibile su Steam #OdeToAMoon - IlariaPasqua_au : RT @NDedizioni: Vuoi metterti per una volta nei panni di uno scrittore... senza tutta la fatica di scrivere? Prova la Visual Novel 'The Dea… - ranocchisw : ?? Martedì #9Luglio | ?? 16.00 Ultimo webinar prima della pausa estiva dedicato a GIS Azi, il #software #gestionale p… -