DIRETTA FOGNINI SANDGREN Streaming video tv e risultato live | Wimbledon 2019

LIVE Fognini-Sandgren - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il ligure a caccia degli ottavi di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SCHWARTZMAN Il programma completo di oggi – Gli italiani in campo a Wimbledon Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren, valida per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon: il match tra l’italiano, testa di serie numero 12 del tabellone, e lo statunitense scatterà alle ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fabio Fognini e Matteo Berrettini si giocano l’accesso agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

DIRETTA/ Fognini Fucsovics - risultato finale 3-2 - : è terzo turno! - Wimbledon 2019 - : DIRETTA Fognini Fucsovics streaming video e tv: orario e risultato live della partita, secondo turno di Wimbledon 2019, oggi 4 luglio,.

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3 - il ligure piega l’ungherese dopo più di tre ore e mezza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.14 dopo più di tre ore e mezza il ligure accede al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tennys Sandgren, che ha battuto per 6-2 6-3 4-6 3-6 8-6 il francese Gilles Simon. HA VINTO FOGNINI! Stecca l’ultimo dritto Fucsovics! 40-0 Ace e tre match-point! 30-0 Prima vincente! 15-0 Altro dritto vincente di ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 4-3 - il ligure perde il break di vantaggio nel quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore di rovescio e un altro di dritto di Fucsovics. 4-3 Altro servizio vincente di Fognini. 40-30 Gran prima di Fognini. 30-30 Passante di dritto in rete di Fucsovics. 15-30 Volée di dritto lunga di Fognini. 15-15 Altro errore di Fognini. 3-3 Buona prima di Fucsovics e poi errore di rovescio di Fognini. 40-40 Passante di rovescio lunghissimo di Fognini. 40-A Dritto lungolinea vincente ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty - Nadal (con Kyrgios) e Serena Williams. Fuori Kerber! Fognini al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

DIRETTA/ Fognini Fucsovics - risultato 6-7 6-4 7-6 2-6 - streaming video : quinto set! : Diretta Fognini Fucsovics streaming video e tv: orario e risultato live della partita, secondo turno di Wimbledon 2019, oggi 4 luglio,.

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 3-0 - il ligure ha un break di vantaggio nel quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore di dritto di Fognini. 30-15 Gran volée smorzata di rovescio di Fognini! 15-15 Un doppio fallo di Fognini e un errore di Fucsovics. 3-1 Risposta completamente sbagliata di Fognini. 40-0 Ace di Fucsovics. 30-0 Errore di rovescio di Fognini. 3-0 Gran prima di Fognini! 40-0 Rovescio in rete di Fucsovics. 30-0 Volée di dritto vincente di Fognini! 15-0 Rovescio vincente di Fognini su ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 - si va al quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Fognini chiude il primo game del quinto set con una prima vincente. 30-15 Risposta e demi-volée sbagliate da Fucsovics. 0-15 Dritto sbagliato da Fognini che è al servizio. 0-0 Ora è tornato anche Fognini. 0-0 Fucsovics è tornato dalla pausa toilette. 2-6 Fognini butta in corridoio un pallonetto di rovescio, si va al quinto set. 40-0 Altri tre set point per Fucsovics. 15-0 Errore di ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 1-4 - il ligure si porta in vantaggio ma è sotto di due break nel quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Altro errore di Fognini che è completamente fuori da questo set. 15-40 Un errore per parte e altre due palle break per Fucsovics. 0-30 Errore di Fognini e risposta vincente di Fucsovics. 1-3 Prima vincente di Fucsovics. 40-0 Passante di dritto in rete di Fognini. 30-0 Errore di dritto di Fognini. 1-2 Servizio e dritto vincente di Fognini. 40-15 Doppio fallo di Fognini. 40-0 Dritto vincente ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Nadal e Fognini un set avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 - il ligure si porta in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Smash vincente di Fucsovics che era sotto di un 15. 1-0 Purtroppo c’è subito il break per Fucsovics. 30-40 Annullata la prima malgrado il fallo di piede sulla prima. 15-40 Due palle break per Fucsovics. 15-15 E’ iniziato il quarto set. 7-3 SET FOGNINI! In rete il rovescio di Fucsovics, il ligure è avanti per due set a uno! 6-3 TRE SET POINT FOGNINI! Dritto violentissimo del ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 6-6 - ancora tie-break nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Colpisce malissimo Fucsovics, i minibreak di vantaggio per Fognini sono due! 3-1 GRAN PUNTO DI FOGNINI! Minibreak di vantaggio per lui, aggressivo col dritto e chiude di rovescio! 2-1 SPLENDIDO RECUPERO DI FOGNINI! Palla corta altissima di dritto di Fucsovics, ma era davvero difficile con l’ungherese a rete, l’incrociato del ligure è fantastico! 1-1 Buona prima di Fognini 0-1 ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 5-6 - il ligure salva due set point nel decimo game : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Ace di seconda di Fucsovics 40-0 Prova il dritto per chiudere Fognini, ma lo colpisce in maniera troppo potente e finisce lungo 30-0 Scambio lungo, il primo a cedere è Fognini 15-0 Fucsovics serve bene 5-5 SPETTACOLO FOGNINI! Splendida volée di rovescio agganciata per chiudere questo difficilissimo decimo game! Vantaggio Fognini: Fucsovics chiama il Falco, ma la palla è sulla riga. Punto ...