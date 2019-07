Previsioni meteo per la seconda settimana di luglio | in arrivo forti temporali

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roma - L'anticiclone africano, che pur con alcune modulazioni continuerà ad interessarci fino al weekend, dovrebbe ritirarsi verso i propri luoghi di origine nella prossima, almeno parzialmente. Questo consentirà ad una blanda ma insidiosa saccatura presente su Francia e Spagna di avvicinarsi verso l'Italia dal 7-8, richiamata da una circolazione ciclonica recidiva sul Nordest dell'Europa. In questo contesto ci attendiamo un tempo più dinamico soprattutto al Centro-Nord: l'Estate dunque si mostrerà più capricciosa in questa fase, con particolare riferimento al periodo 8-12, sebbene questo non significherà che non mancheranno parentesi assolate, anzi. Il sole non mancherà affatto, tuttavia potrà essere intervallato da qualche temporale in più, anche di forte intensità.PIU' ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - Ossmeteobargone : RT @regionetoscana: #BuongiornoRegione Le #previsioni #meteo del Consorzio Lamma di oggi #3luglio in #Toscana @flash_meteo - Ossmeteobargone : RT @regionetoscana: #BuongiornoRegione Le #previsioni #meteo del Consorzio Lamma di oggi #4luglio in #Toscana @flash_meteo -