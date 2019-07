Contatti costanti con la Lega di Salvini

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il presidente russo Vladimir Putin ha “con ladi”. Lo afferma in un’intervista concessa per iscritto al Corriere della Sera.“Apprezziamo l’impegno dell’Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell’area euro-atlantica. Silvio Berlusconi è un politico di statura mondiale”.Quali sono esattamente i rapporti della Russia con ladi Matteo? E’ il vostro leader di riferimento in Italia? Come definirebbe la sua relazione con Silvio Berlusconi? “Icon i partiti politici degli Stati stranieri si mantengono di regola su base inter-partitica. Così laitaliana e la nostra Russia Unita collaborano nell’ambito di un accordo di cooperazione. Lae il suo leadersono attivi sostenitori di un ripristino della piena cooperazione tra Italia e Russia; ...

