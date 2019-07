Italia ai primi posti per indice di vecchiaia | “Indispensabile attivare sinergie tra

Golf : Andrea Pavan torna nella top-100 mondiale per rimanerci. Tre Italiani nei primi cento! : il successo di ieri al BMW International Open ha regalato ad Andrea Pavan un’altra, grande soddisfazione: il ritorno tra i primi cento giocatori del mondo, stavolta con tutti e due i piedi ben dentro il gotha della disciplina. Il romano, infatti, diventa numero 83, mentre nel suo esordio in top 100 era rimasto sempre tra la posizione numero 99 e la 100. Con la vittoria di ieri, Pavan mette fine a un periodo particolarmente difficile, che ...

Medagliere European Games 2019 : la classifica aggiornata. Primi ori per l’Italia!!! : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

Medagliere European Games 2019 : la classifica aggiornata. Primi podi per l’Italia : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguto il Medagliere completo degli European Games per l’Italia. Medagliere European Games 2019 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nespoli tra i primi nelle qualificazioni dell’arco. Italia KO con la Russia nel basket 3×3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:48 basket 3×3 – Le notizie dalla versione da strada della pallacanestro riportano di Ucraina-Francia sul 13-10 come finale 9:43 ARCO – Sempre al comando Avdeeva nel compound femminile con 528; risale bene Tonioli, che è sesta a 520. 9:41 ARCO – Ancora un aggiornamento dall’olimpico: Plihon si conferma leader a 511 dopo 54 frecce, scende in quinta posizione ...

Boxe - Europei 2019 : effettuati i sorteggi degli Italiani. Mouhiidine e Russo primi a salire sul ring : Sono stati effettuati i sorteggi dei tornei di Boxe agli European Games 2019, che per la disciplina valgono come Europei a tutti gli effetti. Oltre agli accoppiamenti, sono state svelate le date in cui i pugili saliranno per la prima volta sul ring. Di seguito tutti i dettagli, ricordando che i tornei possono avere più o meno iscritti, e dunque un maggiore o minore numero di turni. UOMINI 49 kg Ottavi di finale: Serra-Banabakov (BUL) (23 ...

Azionariato popolare - primi passi (per legge) anche in Italia : emendamento introduce organo consultivo nei club : Il calcio in mano ai tifosi. All’estero a volte e in forme diverse è già realtà, in Italia solo un’utopia: l’Azionariato popolare rimane un tabù per il nostro calcio, dove il piccolo imprenditore locale o il grande magnate straniero resta l’unica soluzione per mandare avanti un club, con la partecipazione dei tifosi che viene archiviata come infattibile se non proprio osteggiata. Adesso, però, qualcosa si muove: il governo ha approvato un ...

Forza Italia - i primi tre nomi : chi lascia Silvio Berlusconi per andare con Giovanni Toti : Parte dal Lazio la scissione di Forza Italia? Domani pomeriggio, martedì 18 giugno, i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma (che è anche capogruppo di FI alla Pisana), Pasquale Ciacciarelli e Adriano Palozzi - fa sapere Il Tempo - spiegheranno durante una conferenza stampa alla Camera le

Arriva The 100 6 in Italia su Premium Action? Primi dettagli sulla messa in onda della sesta stagione : Finalmente il debutto di The 100 6 in Italia potrebbe avere una data. La sesta stagione dello show post-apocalittico targato CW è attualmente in onda negli Stati Uniti, e nel nostro Paese arriverà in autunno. I Primi dettagli sulla messa in onda indicano l'8 ottobre con un episodio a cadenza settimanale. Inizialmente verrà trasmessa sul canale a pagamento di Mediaset, Premium Action, e in seguito dovrebbe Arrivare sul canale 20 del digitale ...

AlItalia - da record : nei primi mesi del 2019 è stata la più puntuale al mondo : Con l’87,9% dei voli atterrati in orario, Alitalia si conferma la compagnia aerea più puntuale al mondo nei primi cinque mesi del 2019. Lo certifica FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati di compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che nel mese maggio di quest’anno Alitalia si è ...

AlItalia - da record : nei primi mesi del 2019 è stata la più puntuale al mondo : Con l’87,9% dei voli atterrati in orario, Alitalia si conferma la compagnia aerea più puntuale al mondo nei primi cinque mesi del 2019. Lo certifica FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati di compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che nel mese maggio di quest’anno Alitalia si è ...

Tennistavolo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. In gara i primi quattro azzurri del ranking : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: il Tennistavolo sarà protagonista nelle cinque specialità olimpiche, dato che dal 22 al 26 si terranno i tabelloni di singolare, maschile e femminile, e doppio misto (finale in questo caso il 25), mentre dal 27 al 29 si disputeranno le gare a squadre, maschile e femminile. L‘Italia sarà rappresentata dai quattro atleti meglio piazzati nei ranking mondiali di singolare: tra ...

Fabio Fognini tra i primi 10 giocatori del mondo : di nuovo un Italiano dopo Barazzutti e Panatta (grazie a Federer) : Roger Federer batte Stan Wawrinka in quattro set e raggiunge dopo sette anni le semifinali del Roland Garros dove troverà Rafael Nadal. Una notizia che farà felici gli organizzatori dello Slam parigino e che, indirettamente, si inserisce anche nella storia del tennis italiano. Grazie, infatti, alla vittoria per 7-6 4-6 7-6 6-4 del nativo di Basilea sul compagno di Coppa Davis, da lunedì 10 giugno Fabio Fognini entrerà per la prima volta nella ...

Gelato - i gusti trendy dell’estate Italiana 2019 stupiscono tutti : gorgonzola e mozzarella di bufala in primis : Cos’è un Gelato gastronomico? Semplice: una specialità che prende spunto nella realizzazione da alimenti generalmente salati e specialità gastronomiche. E, assicurano gli esperti, sarà il protagonista dell’estate 2019 in Italia. La tendenza è disegnata da Deliveroo sulla scia di un aumento di ordini cresciuti in Italia del 25% negli ultimi tre mesi. Tra i nuovi trend il food delivery, a modello di esempio, rileva la crescita di gusti ...

Meteo Italia : svolta nei primi di Giugno - arriva il caldo! : L'ennesima perturbazione di questo Maggio altamente instabile e più fresco della norma sta interessando la penisola: fra oggi e domani dispenserà piogge e temporali diffusi, anche di forte...