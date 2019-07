Intesa di coppia | come ritrovare la passione in poche mosse

dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Stress, impegni di lavoro e incombenze legate alla gestione dei figli possono affievolire un po’ laanche nelle coppie più solide. Niente paura, perché con qualche valido accorgimento è possibile aggiustare la situazione ela giustaanche sotto le lenzuola! Si tratta di consigli davvero semplici, che riguardano per esempio il fatto di vivere un’esperienza nuova assieme. Le alternative al proposito non mancano: dal corso di ballo, al week end di degustazione vinicola, sono numerose le soluzioni che si possono prendere in considerazione per vivere dei momenti speciali con il partner e riaccendere il desiderio. Per “rompere” la routine e riportare lain primo piano si può anche provare a uscire a mangiare dandosi appuntamento direttamente presso il locale scelto. Con questa semplicissima dritta è possibile richiamare, anche se per ...

