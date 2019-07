calcioefinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2019)e FCnazionale Milano hanno firmato un accordo di sponsorizzazione pluriennale che fa diildella società nerazzurra. L’accordo unisce due marchi iconici ammirati in tutto il mondo per i loro valori condivisi, come le prestazioni e l’innovazione. L’è una delle squadre più seguite in Italia e nel mondo … L'articolocondei

Inter : ?? | UFFICIALE ??Siamo felici di annunciare @Lenovo come nuovo Global Technology Partner ?????? #FCIM… - ragnar_legend : RT @Inter: ?? | UFFICIALE ??Siamo felici di annunciare @Lenovo come nuovo Global Technology Partner ?????? #FCIM - CAPRY90 : RT @CalcioFinanza: Inter, partnership con Lenovo: sarà Global Technology Partner dei nerazzurri e comparirà sul retro della maglia d'allen… -