Messina | uccide il gatto e prende a bastonate la moglie | arrestato

Messina : assolda killer per uccidere ex moglie e suo avvocato - arrestato : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - L'ex moglie doveva morire. E per ucciderla aveva persino assoldato dei killer. Con l'accusa di atti persecutori la Polizia ha arrestato a Patti, in provincia di Messina, un uomo di 50 anni che da tempo perseguitava l'ex consorte. Gli agenti hanno dato esecuzione all'or