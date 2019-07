La produzione di Temptation Island sbotta contro le coppie | Nessuno vi ha

Temptation Island Vip 2 - la produzione : "Coppie dichiarano di aver rifiutato il programma ma nessuno le ha mai invitate" : A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di 'Temptation Island 6', la produzione ha pubblicato, sui propri social, una sorta di comunicato stampa in cui, in maniera implicita, smentisce le dichiarazioni di tutte quelle coppie che hanno dichiarato, in varie sedi, di essere state contattate per partecipare al programma ma di aver rifiutato.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2, la produzione: "Coppie dichiarano di aver ...