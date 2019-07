Il Governo è andato sotto alla Camera sull' ingiusta detenzione

Ue - De Luca : “Governo ha mandato lettera piena di poesia e di palle. Trattativa si chiuderà con ennesimo papocchio” : “Si è aperta questa Trattativa con l’Ue, che in buona sostanza ci sta dicendo: ‘Voi continuate a fare i debiti e a prenderci in giro’. E il governo ha mandato una lettera di risposta piena di poesia, piena di palle. Non abbiamo detto niente”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. De Luca: “Minibot? A ...

Governo - Travaglio : “Di Battista propone deroga secondo mandato? Così libera M5s dal ricatto di Salvini” : “La regola dei due mandati? Era uno strumento nelle mani di Matteo Salvini per ricattare il M5s. Con la proposta di Alessandro Di Battista le cose cambierebbero”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7), a proposito delle dichiarazioni rese dall’ex deputato M5s Alessandro Di Battista nella stessa trasmissione: se il Governo dovesse cadere prima del 15 luglio e ...

Governo - Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria. No a manovre correttive - flat tax avrà tetto di 60-70mila euro” : “Nel Governo è stato detto chiaramente che manovre correttive non se ne fanno“. Il vicepremier Luigi Di Maio è categorico sulla questione di una possibile legge di bilancio bis che rientri nei parametri imposti dall’Unione Europea. Nel giorno in cui si riunisce l’Eurogruppo in Lussemburgo, il leader M5s ha assicurato ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1 che “il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni ...

Conte : “Pieno mandato? Certo - altrimenti mi dimetterei”. Salvini : “Questo era e rimane Governo del cambiamento” : “Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare di mandato pieno, mezzo mandato, un quarto di mandato. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile”. ...

Governo - Conte a M5s e Lega : “Non vivacchio - avanti o rimetto mandato. Basta provocazioni e freddure via social” : Un ultimatum a Lega e M5s, con tanto di richiamo alla “lealtà” che sta alla base del contratto di Governo. Poi, la richiesta diretta ai vicepremier Di Maio e Salvini, di una risposta “chiara e rapida” per capire se c’è la volontà o meno di andare avanti con il Governo. “Non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio mandato”, ha rivendicato. Durante la conferenza stampa ...

Governo - Conte : «Non vivacchio - o si va avanti o rimetto il mandato. Salvini e Di Maio dicano se continuare» : Il premier parla nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi: «Chiedo alle forze politiche una risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere». La replica del vice premier leghista: «Vogliamo andare avanti»

Governo - Giuseppe Conte : 'Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato' : Un discorso pacato ma nello stesso tempo duro quello del premier Giuseppe Conte, che ha appena terminato la conferenza stampa che ha indetto oggi, 3 giugno 2019, presso Palazzo Chigi. Il primo ministro ha richiamato le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, che ormai da qualche tempo continuano a stuzzicarsi. Conte ha detto che vuole un grande spirito di coesione tra tutte le forze politiche per poter proseguire il ...

Governo - Conte : «Non vivacchio - o si va avanti o rimetto il mandato. Salvini e Di Maio dicano se continuare » : Il premier parla nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi: «Serve leale collaborazione, non bastano i ‘like’ sui social»