Voragine a Casoria nel napoletano | sprofonda autocompattatore

Sprofonda il centro di Casoria - camion dei rifiuti in una Voragine : Sprofonda il centro storico di Casoria: una megavoragine in largo San Mauro ingoia letteralmente un camion della spazzatura. Illeso l'autista. Pericoli per i palazzi circostanti. Task force...