Calciomercato lunedì 1 luglio | visite mediche per Rabiot Ufficiali Manolas-Napoli e

Calciomercato Juventus news/ Rabiot : tutto fatto - arriva lunedì - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news , è tutto fatto per il trasferimento a costo zero di Rabiot dal Paris Saint Germain: arriva lunedì , ultime notizie ,

La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan - Sarri e la Juve - il valzer panchine e il Calciomercato - il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis infiamma l’ambiente : “Lunedì vi darò una bella notizia…” : Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di oggi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che con una battuta sarcastica ha praticamente ironizzato sulla vittoria in Champions della Juventus. De Laurentiis : “Champions alla Juve? Ma che c***o deve vincere!” Ma il patron azzurro, sempre per quanto riguarda i bianconeri, ha parlato anche della situazione relativa a Sarri oltre che al mercato della sua squadra. Ecco le sue ...

Calciomercato Sampdoria : lunedì incontro Ferrero-Giampaolo - occhi puntati su Praet : In casa Sampdoria si inizia già a pensare alla prossima stagione. Da sbrogliare innanzitutto il nodo allenatore, poi ci si sposterà sulla rosa. E’ atteso per lunedì a Roma l’incontro tra il tecnico Giampaolo e il patron Ferrero. Il primo, legato ancora da un anno di contratto, chiede garanzie e maggiori ambizioni per restare, il secondo proverà a convincerlo offrendogli il rinnovo. In pole per la sostituzione si fa il nome di ...