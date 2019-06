Un muro anti-migranti di 243 km al confine con la Slovenia Fedriga ha l' ok di Salvini

Il Viminale sta valutando l'ipotesi di un muro anti-migranti in Friuli - dice Fedriga : "È un'ipotesi che si sta valutando con il Viminale". Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, presenta così, intervistato da Il Fatto Quotidiano, l'idea di erigere un muro di 243 km lungo il confine est dell'Italia in funzione barriera anti-migranti. "Un muro o altro, adesso non so dirglielo - spiega - ma certo che se l'Europa non tutela i suoi confini noi saremo costretti a fermare l'ondata migratoria che ...

Sea Watch - migranti e Salvini : e dopo Lampedusa - il muro a Trieste? : Esiste un fondo in fondo al pozzo? Saremmo portati a ritenere di sì, ma la realtà ci dice che non è così. Fino a due anni fa noi ritenevamo, tutti eh?, che le organizzazioni non governative fossero associazioni benemerite, a cui dare il nostro sostegno. Aiutavano i bisognosi: portando medicine, sollevandoli dalla fame, curandoli, o mettendoli in salvo. Chiunque metta in salvo un altro uomo è chiamato salvatore. Almeno lo era fino a poco tempo ...

Matteo Salvini minaccia di costruire un muro anti immigrati tra Italia e Slovenia : Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare dell'immigrazione via terra attraverso il confine tra Italia e Slovenia. Dal 1 luglio inizieranno i pattugliamenti misti delle rispettive forze di polizia, ma il ministro dell'Interno ha annunciato che se non dovesse bastare "non si esclude nessun altro tipo di intervento", compresa la costruzione di "barriere fisiche". Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga conferma che quella delle ...

Salvini come Trump "muro anti migranti in Friuli"/ "Fermare rotta balcanica Nordest" : Salvini come Trump, lancia l'idea del muro al confine Friuli-Slovenia: 'rotta balcanica si è riaperta, va fermata altrimenti..'

All Togheter Now - proposta di matrimonio davanti al muro dei 100 : Nella finalissima di All Togheter Now, il cantante Carlo Paradisone ha chiesto alla compagna Antonia di sposarlo davanti al muro dei 100, La finalissima di All Togheter Now non è stata solo caratterizzata da ottima musica, ma anche da tanto amore con una inattesa proposta di matrimonio di Carlo Paradisone alla sua fidanzata.-- Un momento del tutto inaspettato quello che ha colto il muro dei 100 capitanato da J-Ax e che ha ...

Canada : Ferrari davanti - Hamilton e Verstappen a muro nelle FP2 : La Ferrari chiude il venerdì del GP del Canada davanti a tutti, con Charles Leclerc che ha preceduto di 0.074s Sebastian Vettel, seguito da Valtteri Bottas a 0.134s. Come previsto anche dai diretti rivali, la SF90 sembra a perfetto agio sul veloce Circuit Gilles Villeneuve. Dopo le prime libere il passo sembrava dettarlo la Mercedes, […] L'articolo Canada: Ferrari davanti, Hamilton e Verstappen a muro nelle FP2 sembra essere il ...

Tennis - Fabio Fognini in top 10 : quanti soldi ha guadagnato? Sfondato il muro dei 13 milioni di dollari! : 344 vittorie e 291 sconfitte, 9 titoli in carriera, da lunedì prossimo sarà il nuovo numero 10 al mondo: sono questi i numeri di Fabio Fognini che oggi è riuscito ad accedere alla top ten del ranking ATP grazie alla sconfitta di Stanislas Wawrinka contro Roger Federer al Roland Garros, torneo in cui il ligure si è spinto fino agli ottavi di finale venendo sconfitto da Alexander Zverev. Il 31enne ha inseguito a lungo l’ingresso nelle prime ...

Spadaro alza il muro anti Lega e ignora il Papa : "Abbiamo un rospo nel Paese" : Aurora Vigne Pur di continuare ad attaccare la Lega di Matteo Salvini, il direttore di Civiltà Cattolica ignora anche l'apertura al dialogo di Papa Francesco Niente da fare, la svolta di Papa Francesco che ora apre al dialogo con Matteo Salvini non basta a calmare le acque nel mondo cattolico. Padre Antonio Spadaro non può proprio farsene una ragione e anzi continua a rigare dritto contro il partito del Capitano. L'onda d'urto ...

Trump : giudice anti muro è pro crimine : 23.24 Donald Trump attacca il giudice della California che ha bloccato parte del suo piano per il muro con il Messico. "Un altro giudice attivista scelto da Obama, contro una sezione del muro con il Messico che è già in costruzione. E' una decisione contro la sicurezza al confine e a favore del crimine. Chiediamo un ricorso rapido", scrive il presidente Usa sul web. Il giudice limita la costruzione a specifiche aree del Texas e dell'Arizona, ...

Roma - Campidoglio vuole spostare gli ambulanti dal centro storico. Ma gli altri Municipi fanno muro : “Non c’è spazio” : Questione di spazi. E di opportunità. Sembra che nei 1.285 chilometri quadrati su cui si estende la città di Roma non vi sia spazio per le circa 1.200 bancarelle concentrate all’interno del centro Storico della Capitale, perlopiù distribuite sui marciapiedi lungo le vie dello shopping in Prati o, ancor peggio, nei pressi dei monumenti più importanti della Città Eterna. A certificarlo, da mesi, sono la gran parte dei Municipi di Roma, che da un ...

Ungheria : muro anti-migranti visitato da Salvini che loda Orban per l'efficacia (VIDEO) : Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un certo allontanamento tra le posizioni di Lega e Movimento Cinque Stelle. Per qualcuno si tratta di un mero gioco elettorale dove le due forze di maggioranza restano avversari, per altri il sintomo di una possibile frattura destinata a far cadere il governo. C'è però un punto su cui Di Maio e Salvini non hanno mai manifestato alcun tipo di disaccordo, ossia la prospettiva che le prossime elezioni ...

Salvini in Ungheria al muro anti-migranti : 'Felice di vedere l'efficacia di Orban' : 'Contiamo che la nuova Europa che nascerà dopo il 26 maggio punterà a proteggere le sue frontiere esterne: perché il problema non è ridistribuire i migranti già presenti, ma non farli arrivare'. Lo ha ...

Salvini in Ungheria elogia il muro di Orban : 'migranti vanno fermati prima dell'ingresso in Ue' : 'Il problema non è ridistribuire quelli già presenti ma non farli arrivare'. Il nostro ministro dell'Interno visita il muro che Budapest ha edificato per evitare ingressi indesiderati

Salvini da Orban visita il muro anti-migranti. "Se vince ci sarà alleanza col Ppe" : La politica del 'Venite qua tutti' ha trasformato il Mediterraneo in una fossa comune. Accolgo con rispetto e deferenza le parole del Santo Padre e sono orgoglioso di averle tradotte in pratica". Sui ...