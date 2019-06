Ferrero | “Vendo la Samp e prendo il Palermo”

forzazzurri

(Di domenica 30 giugno 2019) Stando a quanto riportato dal sito calciomercato.com, il presidente delladoria Massimo, avrebbe intenzione di cedere il club blucerchiato per acuistare il Palermo.vende ladoria – Le voci della cessione delladoria si erano ormai placate. A riaprire questo scenario è stato proprio il presidentenel corso di n’intervista a Il Giornale di Sicilia nella quale ha dichiarato di voler acquistare il Palermo e vedere la. “Vendo ladoria, voglio il Palermo”, queste le parole dial giornale. Le trattative “da mesi sta trattando con Vialli e altri potenziali compratori,e negli ultimi giorni avrebbe intensificato i contatti con il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando per valutare l’acquisto della squadra. Il suo piano prevederebbe un investimento da 10 milioni per realizzare un piano ...

