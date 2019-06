Ragusa | continua la perdita di petrolio dall’area Eni | ignote le cause Legambiente

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Non si arresta ladinell’Area pozzo16 dell’Eni che sta causando sversamento di greggio nel torrente Moncillè, affluente del fiume Irminio. Dal 30 aprile, data in cui Enimed ha dato formalmente comunicazione degli interventi di messa in sicurezza, l’area in questione è monitorata costantemente, ma ancora non si riesce a trovare la causa delle fuoriuscite. Enimed ha delimitato un’area di circa 5 chilometri lineari effettuando vari sondaggi nelle acque per verificare il grado di inquinamento del sottosuolo. In superficie, invece, la presenza di greggio nelle acque è molto evidente. “La fuoriuscita di- conferma un dirigente del Libero Consorzio di– non è più cospicua come all’inizio, ma c’è e ancora e non si riesce a fermarla. Le perdite sono contenute in tre bacini ed Enimed ha messo in campo tutte le azioni per contrastare il fenomeno ...

