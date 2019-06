Mercato Juventus | aspettando Icardi | dall’Inter arriva un altro nome

CalcioMercato Juventus - Bonucci potrebbe andare al PSG : tutto pronto per Rabiot : Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato ...

Mercato Juventus : preso il nuovo gioiellino del calcio europeo Joel Ribeiro : Mercato Juventus: secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb, la Juve ha raggiunto un accordo con il giovanissimo trequartista del Losanna Joel Ribeiro. Il talentuoso classe 2003, con doppio passaporto svizzero e portoghese, può disimpegnarsi sia sulla trequarti che come attaccante esterno, preferibilmente a sinistra. Mercato Juventus: preso Joel Ribeiro Il giocatore andrà a rafforzare l’under 17 […] More

Mercato Juventus - Bonucci nel mirino del PSG : contatti avviati : Mercato Juventus – L’arrivo di de Ligt alla Juventus, dato ormai per imminente, potrebbe avere ripercussioni sul Mercato bianconero o almeno accende le speranze di qualche big europea: ci sarebbe stato, infatti, un sondaggio da parte del Paris Saint-Germain per Leonardo Bonucci. Come si legge su ‘sportmediaset.it’, Leonardo avrebbe chiesto informazioni sul difensore ritornato lo scorso anno a […] More

Mercato Juventus Bonucci : che bomba - c’è l’interesse del PSG di Leonardo : Mercato Juventus Bonucci. Clamorosa indiscrezione della Gazzetta dello Sport: secondo la rosea nei giorni scorsi Leonaro ha contattato l’agente di Leonardo Bonucci Alessandro Lucci, esprimendogli interessamento per il difensore centrale della nazionale, che farebbe il caso del P.S.G.. L’affare potrebbe interessare alla Juve, che ha preso un giovane fenomanel difensore capace di impostare, come De […] More

CalcioMercato Juventus news/ Rabiot : tutto fatto - arriva lunedì - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, è tutto fatto per il trasferimento a costo zero di Rabiot dal Paris Saint Germain: arriva lunedì, ultime notizie,

CalcioMercato Juventus : Rugani - Demiral e Romero - ci sarebbe posto solo per uno : Il Calciomercato della Juventus ha la sua stella. L’acquisto di De Ligt è sempre più vicino ma il suo approdo a Torino potrebbe non fare contenti tutti. Se l’olandese, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci rappresentano le colonne della prossima difesa bianconera, in tre sono in bilico. Daniele Rugani, pupillo di Sarri, potrebbe lasciare la squadra, in salita le quotazioni di Demiral che però dovrà essere testato in ritiro, ridotte al lumicino ...

CalcioMercato Juventus - destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro… : Calciomercato Juventus – destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a ...

CalcioMercato Juventus – Nuovo addio per Bonucci? Il PSG tenta il difensore bianconero : Il PSG pronto a portare Leonardo Bonucci a Parigi: dopo un anno dal suo ritorno, il difensore potrebbe nuovamente lasciare la Juventus Dopo gli acquisti di Luca Pellegrini e Adrien Rabiot, la Juventus potrebbe trovarsi ad avere a che fare con un’importante cessione. Il PSG, alla ricerca di un centrale d’esperienza e di caratura mondiale, avrebbe messo gli occhi su Leonardo Bonucci. Il difensore, tornato a Torino da appena un ...

CalcioMercato Juventus – Colpo Rabiot - blitz di Paratici nella notte : i dettagli dell’affare : Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro Colpo importante, questa volta in mediana. nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. ...

CalcioMercato Juventus - tutto fatto per Rabiot : decisivo un blitz di Paratici : blitz di Paratici a Parigi in serata. Praticamente chiusa l’operazione che porterà Rabiot alla Juventus, mancano solo pochissimi dettagli. E’ quanto riportato da Gianluca di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato- L’originale” in onda su Sky Sport. Come detto manca ancora qualche dettagli ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Paratici sarebbe tornato in Italia da pochi minuti, mentre il ...

Mercato Juventus - scambio Spinazzola-Pellegrini : è fatta - trovato l’accordo : Mercato Juventus – Tutto fatto per lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini, anticipato da CalcioMercato.it già nel primo pomeriggio. Incontro proficuo tra Juventus e Roma, raggiunto un accordo in questi minuti. Adesso vanno definiti solo i dettagli relativi ai contratti dei due calciatori. Questa operazione potrebbe essere propedeutica, fare da apripista ad altre sempre tra Juve e Roma, su tutte […] More

Mercato Juventus : scambio di terzini in chiusura in giornata con la Roma : SSecondo Sky Sport, è in corso ed è destinata a chiudersi in giornata la trattativa tra Juventus e Roma per uno scambio clamoroso tra terzini. Alla Juventus arriverebbe il terzino sinistro classe 1999 Luca Pellegrini, reduce dal prestito a Cagliari la scorsa stagione e da un ottimo campionato. Mercato Juventus : scambio di terzini in […] More

Mercato Juventus - c’è Icardi : Dybala resta - doppia cessione in attacco : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente estate. Come evidenziato nelle ultime ore, Paratici sarebbe volato ad Amsterdam per chiudere l’affare De Ligt con l’Ajax. Accordo sulla base di 70 milioni di euro, con 12 milioni di euro al giocatore con base di 8 milioni stagionali. Detto […] More

CalcioMercato Juventus - quasi fatta per De Ligt e Rabiot : formazione stellare per Sarri : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese La Stampa infatti, Fabio Paratici a breve sarà ad Amsterdam per chiudere il colpo De Ligt con il procuratore Mino Raiola, regista di questa operazione di mercato. La Juventus dovrebbe versare circa 70 milioni di euro per il gioiello olandese, per il quale è pronto un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione ...