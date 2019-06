optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Edin, un brano che racconta ilin uncostituito da "belle persone".Il nuovo singolo di Edestratto dall'atteso album di collaborazioni, non poteva che essere un featuring. Stavolta il collega scelto èche affianca Ednel raccontare un tema delicato che farà sicuramente riflettere in tutto il.Da No.6 Collaborations Project, il nuovo disco in programma per il 12 luglio, Edsceglie di rilasciare, una canzone che sottolinea la necessità e l'importanza di essere se stessi anche quando questo significa essere diversi da tutto ciò che ci circonda, dalle "belle persone" completamente diverse da noi.Da oggi è disponibile anche il video ufficiale che ne enfatizza il significato traducendo in immagini ciò che Edcantano.Una serie di situazioni scorrono ...

serenasnonsense : ho sentito beautiful people di ed sheeran e Khalid AIUTO ADORO BELLISSIMA - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People, il sentirsi inadeguati in un mondo di “belle persone” (testo e video) https://t.… - OptiMagazine : Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People, il sentirsi inadeguati in un mondo di “belle persone” (testo e video)… -