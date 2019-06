Concorso per educatore di asilo nido | tecnico biomedico e logopedista | scadenze a luglio

Superenalotto di oggi - 27 giugno 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.77 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 27 giugno 2019 : i numeri vincenti del concorso n.77 sembra essere il primo ...

Concorso in Regione Lazio per 355 esperti del mondo del Lavoro e della Comunicazione : Il 25 giugno sono stati pubblicati i bandi per l’assunzione di 355 nuove unità mediante Concorso pubblico. La scadenza della presentazione è il 25 luglio ed i bandi complessivamente sono sette per altrettante tipologie professionali ricercate. Si tratta di figure professionali da assumere a tempo pieno e indeterminato con categoria C e D e posizione economica C, D, D1. Le figure professionali cercate Nel sito della Regione Lazio è possibile ...

Francesco e Paola - marito e moglie - vincono il Concorso per navigator. "Ce ne torniamo in Sicilia" : Il concorso da navigator ha cambiato la vita di un’intera famiglia. Francesco Torrisi e sua moglie Paola, 43 e 42 anni, vivono a Roma per lavoro da circa 6 anni ma sono siciliani, si sono conosciuti quasi vent’anni fa all’Università di Catania dove entrambi hanno studiato, con successo, Economia e commercio. Dopo tutto questo tempo, hanno deciso di tornare a mettersi insieme sui libri, questa volta per partecipare a un ...

Concorso Navigator : i vincitori saranno contattati per email nei prossimi giorni : I quasi 20 mila candidati che hanno svolto il test selettivo per diventare Navigator, nei giorni scorsi alla Fiera di Roma, possono verificare se sono risultati vincitori o idonei sul sito Anpal Servizi. I Navigator totali selezionati sono pari a 2.980. Gli elenchi dei vincitori risultano strutturati in ordine alfabetico crescente in base al cognome e nome di battesimo a cui viene associato il numero di protocollo. Per quando riguarda gli ...

Concorso esperto mercato - comunicazione - tecnico socio culturale : scadenza a luglio : Nella Gazzetta Ufficiale n° 50 del 25 giugno sono stati resi noti nuovi concorsi pubblici per differenti professioni. I posti messi a Concorso verranno espletati presso la regione Lazio, per l'assunzione di 200 unità di esperto mercato - servizi per il lavoro e 25 unità di esperto comunicazione e relazioni istituzionali, e presso il Comune di Vercelli per quanto concerne il ruolo di direttore tecnico socio culturale. Regione Lazio: bando per ...

Superenalotto di oggi - 25 giugno 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.76 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 25 giugno 2019 : i numeri vincenti del concorso n.76 sembra essere il primo ...

Concorso Inps 967 posti : pubblicato l’elenco con l’assegnazione delle sedi. Come procedere per l’assunzione : Scaduti i termini di presentazione delle preferenze per l’assegnazione delle sedi ai vincitori del Concorso Inps 967 Consulenti di Protezione Sociale. Il 21 Giugno è stato reso noto sul sito dell’Ente il documento. Vediamo assieme la procedura da seguire per prendere servizio. La graduatoria dei vincitori Concorso Inps 967 posti: le assegnazioni In data 21 Giugno è stato reso noto il documento contenente l’elenco delle ...

Concorso Navigator - pubblicati gli elenchi degli idonei per Provincia. Il futuro dei vincitori : Il 24 Giugno Anpal ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha reso note le graduatorie dei candidati idonei del Concorso Navigator per ciascuna Provincia. Non tutti i candidati idonei saranno vincitori: infatti nonostante abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60/100 dovranno verificare la loro posizione in graduatoria a seconda dei posti messi a disposizione per Provincia e dei punteggi degli altri partecipanti. Inoltre, in caso di parità ...

Reddito di cittadinanza - pubblicato elenco vincitori del Concorso per i 2980 navigator : Pubblicati i vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 navigator che supporteranno i centri per l’impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono “disponibili a quattro giorni dalle prove”, che si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno, sottolinea Anpal servizi, pubblicando sul proprio sito Internet il link per gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia. ...

Reddito di cittadinanza - pubblicati i vincitori del Concorso per i 2980 navigator : pubblicati i vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 navigator che supporteranno i centri per l’impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono “disponibili a quattro giorni dalle prove”, che si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno, sottolinea Anpal servizi, pubblicando sul proprio sito Internet il link per gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia. ...

Reddito di cittadinanza - pubblicati vincitori Concorso per navigator : Reddito di cittadinanza, pubblicati vincitori concorso per navigator Le graduatorie rese note da Anpal servizi sul proprio sito. Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100: 2.978 i vincitori (ne mancano 2 nella provincia di Alessandria), 2.982 gli idonei. Nei prossimi giorni le ...

Immissioni in ruolo da Concorso riservato ai docenti abilitati - i posti per regione : Come da programma si sono concluse le operazioni di mobilità. Il Ministero ha pubblicato le disponibilità dei posti residui dopo i trasferimenti. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado si trattava di un evento molto atteso. Ricordiamo che in molte regioni le graduatorie di merito devono ancora essere pubblicate. In diversi altri casi mancano ancora le commissioni esaminatrici. A breve è atteso un intervento dei sindacati per ...

Concorso Regione Campania - bando previsto per il 28 giugno. Pubblicate informazioni sulla preselettiva : Grande attesa per la pubblicazione del bando di Concorso Regione Campania in Gazzetta Ufficiale: secondo le ultime indiscrezioni sarebbe prevista per il 28 giugno. Sul sito del Formez nel frattempo è stato reso noto l’avviso di consultazione preliminare per individuare nella Città Metropolitana di Napoli i locali in cui si svolgerà la prova preselettiva. Vediamo assieme tutte le novità in merito. Il calendario del Concorso Regione ...

Mafia - 30 arresti a Lecce. Indagato per Concorso esterno il sindaco di Scorrano : I Carabinieri di Lecce stanno eseguendo 30 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti indagati per associazione di tipo mafioso. Il sindaco di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli, è Indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tra gli arrestati anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra corona unita.