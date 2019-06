Caldo record sulle Alpi | spunta un lago azzurro sul Monte Bianco per lo scioglimento

Caldo infernale - battuto in Francia il record storico con 44 - 3 gradi. Malori e black-out in Italia. Due morti in Spagna : L'ondata di Caldo che investe l'Europa ha fatto le prime due vittime in Spagna, dove ieri è morto un 80enne e oggi è deceduto un 17enne. L'anziano, secondo i media...

**Caldo : Unareti - oggi record assoluto consumi energia a Milano** : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Nella giornata di oggi "è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015". Lo fa sapere Unareti, spiegando che l'ondata di caldo anomalo regis

Caldo record - ma anche killer : sale il numero delle vittime in tutta Europa : Si è fatta attendere come poche volte negli ultimi decenni la bella stagione, ma dopo la pioggia, il freddo e in molti casi anche la neve che hanno fatto saltare quasi per intero la stagione intermedia primaverile, l'estate ha presentato immediatamente il suo biglietto da visita più rovente. Il Caldo riservato di solito ai mesi di luglio e agosto, stavolta è arrivato già in giugno, con temperature che quotidianamente sforano i picchi record ...

Ondata di Caldo - super record in Francia : raggiunti i +45 - 8°C - la temperatura più alta nella storia del Paese : Nuovo record spaziale prodotto da questa estrema Ondata di caldo che da diversi giorni stringe in una morsa l’Europa centro-occidentale. In Francia, il termometro ha segnato +45,8°C, la temperatura più alta nella storia del Paese, a Gallargues-le-Montueux nel distretto del Gard, nel sud del Paese, secondo Météo France. Poco prima delle 15, a Villevielle, sempre nello stesso distretto, era stata registrata anche la temperatura di +45,1°C. Intorno ...

Caldo da record - bollino rosso per le città al centro-nord : temperature tra i 32° e 38°C : Estate rovente in questi ultimi giorni di giugno con temperature che oggi, venerdì 28 giugno 2019, arriveranno a sfiorare ben quaranta gradi centigradi in diverse città della penisola. Da domani, però, il Caldo e l'afa potrebbero offrire una breve tregua agli italiani con temperature che non saranno superiore ai 35. Merito o colpa dell'anti-ciclone nord-africano che in questi giorni ha 'colpito' numerosi paesi dell'Europa centro-occidentale, ...

Caldo africano - dato storico in Francia : +44 - 3°C a Carpentras - è record assoluto : Come previsto, a seguito dell’ondata di Caldo africano che sta imperversando in Europa, è stato battuto il record assoluto in Francia: Météo–France ha riferito ad AFP che, alle ore 13:48 a Carprentas (Vaucluse) la colonnina di mercurio ha toccato i +44,3°C. “E’ un dato di dimensioni storiche“, ha dichiarato il meteorologo Etienne Kapikian, secondo il quale il record potrebbe essere ulteriormente battuto entro la ...

Caldo record e piogge anomale : un clima incontrollabile : In questo torrido avvio estivo, ISPRA – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – ci regala il punto sul clima in Italia con il suo quattordicesimo rapporto annuale, riferito ai dati del 2018 e frutto di una raccolta capillare di informazioni locali.In sintesi. Lo scorso anno si è registrato Caldo record ma con precipitazioni anomale. Ci sono stati nuovi record ...

Caldo africano - ONU : l’ondata record dimostra che “il mondo non può aspettare” : L’ondata di Caldo africano che sta affrontando gran parte d’Europa segue quelle che recentemente hanno colpito l’Australia, l’India, il Pakistan e alcune regioni del Medio Oriente: questi fenomeni dimostrano che “il mondo non può più aspettare progressi graduali contro il cambiamento climatico“, secondo l’ONU, che invita gli Stati ad attuare “cambiamenti profondi, trasformazioni sistemiche della ...

Il Caldo africano abbatte numerosi record in Francia : +42° a Grospierres - oggi a rischio il primato assoluto del Paese [DATI] : L’ondata di caldo africano sta buttando giù record su record in Francia, tanto che non aveva mai fatto così caldo in un giorno di giugno nel Paese. Mentre l’Esagono subisce gli effetti del caldo estremo, diversi record, compresi molti relativi alla terribile ondata di caldo del 2003, sono crollati nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Lo conferma anche il picco di consumazione elettrica estiva raggiunto ieri con 59.436 megawatt (per avere ...

