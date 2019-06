Atlantia | Conte | “Tragedia Morandi non si può oscurare Fuga degli investitori? È

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Limitare le polemiche col governo sul caso-Alitalia. È quanto afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, spiegando che “in merito a società quotate e non solo servirebbe una valutazione più a freddo del linguaggio da usare. Proprio per questo non abbiamo intenzione di elevare la polemica con il governo e speriamo che prevalga sempre di più il buon senso e la visione di futuro, ricordando che dietro queste imprese ci sono lavoratori e famiglie”. Da Osaka, a margine dei colloqui con i leader del G20, il presidente del Consiglio, Giuseppe, lancia però un messaggio chiaro, collegando la discussione alla vicenda del Ponte: “Di fronte a una tragedia così significativa questo governo ha assunto pubblicamente una posizione. Si tratta di una tragedia che non può essere oscurata, non possiamo far finta di niente” per “rispetto ai ...

