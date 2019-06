LIVE Norvegia 0-1 Inghilterra calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | Scott sblocca

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 3′IN VANTAGGIO CON! Grande azione di Bronze sulla destra, che sfonda e mette in mezzo per la battuta della compagna. La palla bacia il palo prima di terminare la sua corsa in fondo alla sacco. 1′ Stokes prova un cross in mezzo. Il traversone non produce nulla di fatto. Si riparte con una rimessa dal fondo. SI COMINCIA: L’MUOVE IL PRIMO PALLONE! 20.59 Sorteggio fra i due capitani: Mjelde e Houghton. 20.57 E’ il momento degli inni nazionali. 20.55 Le formazioni rientrano negli spogliatoi per le ultime indicazioni da parte di Martin Sjögren e Phil Neville. 20.50 Sfida fra centravanti: Herlovsen contro White, quali delle due attaccanti sarà decisiva? 20.45 E’ una serata calda a Le Havre, questo ...

