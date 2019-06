Contributo unificato online con PagoPa in tutta Italia | come fare

leggioggi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Con provvedimento del 6 giugno 2019 è stata estesa a tutte le regioni la possibilità di effettuare il pagamento deltramite il “Nodo dei pagamenti-Spc ()” per i ricorsi e gli appelli che sono depositati presso la segreteria di tutte le commissioni tributarie. La possibilità può essere utilizzata per le costituzioni in giudizio telematiche a decorrere dal 24 giugno 2019. Fino al giorno precedente la modalità poteva essere esercitata per le commissioni presenti nella regione Toscana (a decorrere dal 15 marzo 2017) e Lazio (a decorrere dal 15 aprile 2017) per effetto del d.d. 10.3.2017.pagare ilconIl servizio “” consente i cittadini e alle imprese di effettuare i pagamenti in modalità elettronica verso la pubblica amministrazione. Il pagamento telematico deltributario (CUT) può essere effettuato ...

CentroStudi_EL : ?? “#Contributo unificato #tributario”: applicata l'estensione dell'utilizzo della Piattaforma #PagoPA a tutto il t… - cpo_mi : RT @ancl_mi: ??NOTIZIE FLASH N 23 ?Anteprima n. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO DAL 24 GIUGNO CON #pagoPA #contributo #pagoPA #Regioni #fisco Fonte:… - AlessandraPal16 : Dal 24 giugno il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti… -