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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 | 45 Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08:45 (Di mercoledì 26 giugno 2019) Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE Roma. E PROPRIO IN DIREZIONE Roma IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO Roma CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; A SUD DELLA CAPITALE ...
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