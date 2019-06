Lula rimane in carcere

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La Corte Suprema brasiliana ha respinto la richiesta degli avvocati dell’ex presidente Luiz Inácioda Silva tesa a ottenerne la liberazione daldove sconta una lunga condanna per corruzione passiva e lavaggio di denaro.Nelle scorse settimane il sito The Intercept Brasil aveva divulgato i messaggi intercorsi tra Sergio Moro, attuale ministro della giustizia di Jair Bolsonaro ed ex giudice di, e i magistrati della procura che conducevano l’indagine che avrebbe portato alla condanna.Uno scambio che secondo i legali diavrebbe messo ampiamente in dubbiol’imparzialità di Moro e dimostrato che agiva con intenti politici al fine diestromettere dalla corsa delle elezioni presidenziali del 2018 il candidato dellasinistra che godeva ancora di ampia popolarità e che era dato per favorito.Una volta messo fuori gioco il suo avversario ...

