Deficit-Pil primo trimestre 2019 al pari del 2018

Istat : Deficit-Pil primo trimestre al 4 - 1% - lieve calo : Nel primo trimestre del 2019 il rapporto tra deficit e Pil è stato pari al 4,1%. Lo rileva l'Istat, evidenziando come l'incidenza dell'indebitamento sia “scesa lievemente” rispetto allo stesso...

Istat : Deficit-Pil in lieve calo a 4 - 1% : 10.31 Nel primo trimestre del 2019 il rapporto tra deficit e Pil è stato pari al 4,1%. Lo rileva l'Istat, evidenziando come l'incidenza dell'indebitamento sia "scesa lievemente" rispetto allo stesso periodo del 2018.L'Istat ricorda che il deficit mostra un andamento stagionale e che il confronto può essere fatto solo su base annua. Nei primi tre mesi del 2019 il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente ...

Rapporto Deficit/Pil in calo al 4 - 1% Ma è record della pressione fiscale : Cala nel I trimestre l’incidenza del deficit sul Pil che scende al 4,1% (contro il 4,2% dello stesso trimestre del 2018), in corrispondenza di una dinamica delle uscite di poco inferiore a quella delle entrate (con incrementi rispettivamente dell’1,4 e dell’1,6%) Segui su affaritaliani.it

Conte : “Certificheremo Deficit al 2 - 1% del Pil. Conti pubblici meglio del previsto” : Mercoledì prossimo il governo certificherà che il deficit previsto per il 2019 è pari al 2,1% del Pil, anziché al 2,5% come prevede la Commissione Europea. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles....

L’agenzia di rating Moody’s dice che la stima del governo italiano sul rapporto Deficit/PIL per il 2019 «manca di credibilità» : L’agenzia di rating Moody’s ha detto in una nota che l’obiettivo del governo italiano di avere nel 2019 un rapporto deficit/PIL del 2,1 per cento “manca di credibilità”, e ha stimato invece un deficit del 2,6 per cento del PIL per quest’anno

Procedura di infrazione - Chigi rivede i numeri di Tria : “Deficit 2019 sarà al 2 - 1% del pil - 0 - 4 punti sotto le stime Ue” : Il premier Giuseppe Conte, a caldo, aveva promesso: “Farò ogni sforzo per scongiurare una Procedura di infrazione che ovviamente non fa bene al paese”. Poche ore dopo Palazzo Chigi entra direttamente nei dettagli tecnici della trattativa con la Commissione Ue che ha appena raccomandato all’Ecofin di avviare nei confronti dell’Italia l’iter con cui vengono sanzionati i Paesi che violano i Trattati. E in una nota pubblicata ...

Governo : stima Deficit Pil al 2 per cento nel 2019 : Governo: "Allo stato attuale delle conoscenze, si può ritenere che l'indebitamento netto (deficit) della Pubblica amministrazione nel 2019.

Berlusconi : "Salvini sbaglia sullo sforamento del 3% del rapporto Deficit/Pil" : Per il leader di Forza Italia, inoltre, Lega e M5s "non sono d'accordo su niente" e il governo non durerà

Che cos’è il Deficit al 3% del Pil e perché non solo Salvini vuole rivederlo : Matteo Salvini ha fatto agitare i mercati con la sua minaccia: andremo oltre il 3% del deficit e i parametri di Maastricht. Ma da dove arriva la regola che scatena tensioni fra il governo e Bruxelles? Ed è solo il leader leghista che propone di riformarlo? ...

Lega e M5s litigano anche sul Deficit/Pil Salvini : "Sforare il 3%? Si può e si deve"Di Maio : "Basta sparate - lo spread sale" : Il leader del Carroccio: "Flat Tax, autonomia, sicurezza: dicono sempre no". Il capo del M5s: "Non è vero, è lui che ha preso troppo sul personale il caso Siri". Marcucci (Pd): "D'accordo con Di Maio, niente alleanze con lui"

Ue - Meloni : in Europa battaglia per scomputare spese per investimenti da rapporto Deficit-Pil - : 'Sull'economia vale quello che abbiamo già detto sull'immigrazione: il punto è andare in Europa a fare domande sensate. Se pensiamo di andare in Europa a spiegare che facciamo il deficit al 2,4% per pagare ...

CONTI - UE TAGLIA STIMA PIL ITALIA 2019 : +0.1%/ Deficit 2020 a 3 - 5% senza aumento Iva : La Commissione Ue TAGLIA le stime del Pil per l'ITALIA, +0.1%,: 'Disavanzo e debito saliranno '. Bruxelles approva il reddito di cittadinanza ma...

Ue taglia stime sul Pil italiano - vola lo spread. «Deficit al 3 - 5% senza aumento Iva» : La Ue taglia le stime sul Pil e lancia l'allarme sul deficit. Ultima per crescita, investimenti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione Ue....

Ue taglia il Pil italiano - vola lo spread. «Deficit al 3 - 5% senza aumento Iva» : La Ue taglia le stime sul Pil e lancia l'allarme sul deficit. Ultima per crescita, investimenti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione Ue....