Sky e Fox | le novità in arrivo nel mese di luglio 2019

gqitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) L'estate è arrivata, il caldo anche ma la programmazione di SKy e Fox non va in vacanza, anzi: ildiè più vivace che mai. Nell'offerta di SKy e Fox non mancano i nuovi episodi di serie tv già note come Riviera e Legion, che approda con la terza e ultima stagione o novità assolute come Warriors, il «kung-fu drama» dagli scritti di Bruce Lee prodotto da sua figlia Shannon o Grand Hotel prodotto da Eva Longoria. Tra i documentari del, c'è spazio per la causa ecologista di Leonardo DiCaprio a un viaggio nel fenomeno delle youtubers più giovani. Ancora, il cinema "a casa" è ricco di titoli nuovi e interessanti. Sky, le serie tv diRiviera (seconda stagione) – dal 3su Sky Atlantic Ritorna con la seconda stagione la serie originale Sky ambientata in Costa Azzurra, tra feste ...

Marco_DeSantis : RT @CorneliaHale94: @dumurin @OnceUponATeddy @fedesiino @LaStefy92 @Marco_DeSantis @FastSubITA Notiziona in arrivo su SKY dall'8 luglio LU… - CorneliaHale94 : @dumurin @OnceUponATeddy @fedesiino @LaStefy92 @Marco_DeSantis @FastSubITA Notiziona in arrivo su SKY dall'8 lugli… - wildbarefoot : @juventus_else Ah si, le fake news propinate da Sky Sport, Fox Sport, e Telegraaf. Meglio credere a te sicuramente -