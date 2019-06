Rimini | straniero in mutande con bombole di gas | paura tra la gente

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Federico Garau In stato confusionale, l'extracomunitario si aggirava per via Coletti terrorizzando i passanti, i quali temevano che volesse innescare un'esplosione. Lo stesso 24enne, solo due giorni prima, aveva aggredito senza alcun motivo una donna in bici colpendola con una catena d'acciaio e facendola cadere rovinosamente a terra In strada quasi completamente nudo, si aggira per le vie distringendo in mano duedi gas. A segnalare l'inquietante episodio, che ha visto protagonista uno, numerose telefonate giunte in questura intorno alle 19:30 della scorsa domenica. L'uomo, in stato fortemente confusionario, si stava muovendo lungo via Coletti con indosso solo un paio di, ed il timore tra passanti e residenti era quello che potesse arrivare ad innescare un'esplosione. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno trovato ...

