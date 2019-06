Irma Testa | «La boxe mi ha salvata | ora io aiuto lei»

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019): «Lami ha, ora iolei»: «Lami ha, ora iolei»: «Lami ha, ora iolei»: «Lami ha, ora iolei»: «Lami ha, ora iolei»«Da piccola in me c’era rabbia. Soprattutto verso ciò che non capivo, verso quella distinzione di casta che c’era tra me e un altro compagno di scuola, con la casa perfetta nella parte bella della città, mentre il mio palazzo cadeva a pezzi. Oggi so che quella rabbia è servita per avere la cazzimma in più che mi ha portato a essere chi sono oggi».ti dice le cose come stanno, come un dritto che arriva secco sul setto. Pum. Lei a Torre Annunziata, comune della città metropolitana di Napoli, ci è nata e se la porta addosso con un misto tra orgoglio e voglia di ribalta. La prima pugile italiana della storia a ...

