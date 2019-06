Torna nella giungla | n… La candidata di colore denuncia gli insulti social

Meteo Italia - nella prima Domenica d’estate Torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’Italia ma oggi permarranno condizioni di ...

Non Disturbare - Paola Perego Torna nella seconda serata di Rai 1 ed incontra anche uomini. Si parte da Elena Santarelli : Paola Perego Paola Perego torna nella seconda serata di Rai 1 con Non Disturbare. Dopo il buon riscontro di pubblico nella scorsa estate, da venerdì 21 giugno, a partire dalle 23.50, la conduttrice farà di nuovo capolino in una stanza d’albergo per intervistare, in un clima intimo e confidenziale, gli ospiti di turno. In ogni puntata (in totale saranno sei) del programma, la Perego proverà a svelare qualcosa di inedito e segreto ...

Giro di Svizzera - Peter Sagan Torna al successo nella terza tappa : Peter Sagan è tornato. Dopo una prima parte di stagione difficile come non mai, il tre volte iridato aveva ricominciato a vincere un mese fa conquistando una tappa del Giro di California, ma senza dare ancora l’impressione di aver voltato pagina. Al Giro di Svizzera, tradizionale terreno di conquista del campione slovacco, si sta avendo invece la sensazione di un Sagan di nuovo straripante di forza come nei giorni migliori. Sul traguardo di ...

Incidente Venezia : la nave da crociera MSC Opera Torna nella città lagunare : La nave da crociera MSC Opera coinvolta lo scorso 2 giugno in un Incidente ha raggiunto nuovamente oggi il porto di Venezia, seguendo i consueti itinerari. Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di 3 rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema. Lo scafo, dissequestrato dopo perizie, mostra ancora i segni dell’impatto con l’altra imbarcazione e con la banchina in pietra d’Istria. L'articolo Incidente ...

Torna su Sky Atlantic «Il racconto del reale». Prima puntata nella Silicon Valley : Torna su Sky “Il racconto del reale”, il ciclo che racconta l’attualità attraverso un linguaggio contemporaneo: nessun attore né storie di fantasia, ma una narrazione senza tesi predefinite della realtà, direttamente dalle viva voce dei protagonisti. Nuove storie per capire il nostro presente, che comprendono produzioni originali italiane, realizzate in collaborazione con Sky, e i doc...

Temptation Island Torna in tv e riparte col botto : cosa succede nella prima puntata : Nel corso della prima puntata di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, è successo l’impensabile: una coppia ha chiesto subito il falò di confronto e si è lasciata. A rivelare la scoppiettante novità è il sito di Davide Maggio. Pare che due fidanzati abbiano richiesto a gran v

Antonella Clerici Torna in tv. E su Instagram svela la sua vita felice con Vittorio Garrone : Antonella Clerici torna in televisione venerdì 14 giugno per condurre la Ballata per Genova con Amadeus. Ma intanto ne approfitta per godersi un po’ di sole e mare insieme al suo Vittorio Garrone. Antonellina si diverte a fare la cronaca delle sue brevissime vacanze su Instagram.-- Nelle Stories pubblica una simpatica foto di Garrone tra i flutti e commenta ironica: “Uomo in mare”. Poi sul profilo, non mancano scatti seriosi: lei di profilo ...

Torna l’allarme Legionella : 2 casi a Pavia : Torna la Legionella in Lombardia: 2 casi sono stati registrati al San Matteo di Pavia nel pomeriggio di ieri. Entrambi i casi sono arrivati da Vigevano e uno dei ricoverati sarebbe stato trasportato in Rianimazione. La Legionella si trasmette tramite vecchi impianti idrici, caldaie e boiler malfunzionanti. L'articolo Torna l’allarme Legionella: 2 casi a Pavia sembra essere il primo su Meteo Web.

Paul Wesley Torna nella seconda stagione di Tell Me A Story - in un nuovo ruolo – Notizie serie tv : Paul Wesley tornerà anche nella seconda stagione di Tell Me A Story, la serie antologica di Kevin Williamson per CBS All Access.Paul Wesley non ha ancora chiuso le porte a Kevin Williamson, che l’ha lanciato in The Vampire Diaries, e che gli ha chiesto di continuare in Tell Me A Story. Si tratta di una serie antologica poco conosciuta nel mondo, creata da Williamson e rilasciata da CBS All Access.L’attore era già nel cast della prima ...

Siracusa - spari nella notte : 25enne ucciso - era appena Tornato dopo serata con gli amici : Andrea Pace, 25 anni, con qualche precedente penale, è stato ucciso questa notte ad Avola, nel Siracusano, con colpi d’arma da fuoco. Stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici.

GENNARO LILLIO/ Taylor Mega Torna nella Casa per lui e... - Finale Grande Fratello - : GENNARO LILLIO, Finale Grande Fratello 2019: cosa accadrà fuori dalla Casa con Francesca De Andrè? Dopo la lite i due sono tornati molto vicini.

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : al Centro-Sud resisteranno caldo e bel tempo nella prossima settimana - poi Torna la pioggia : È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud. Oggi, alle 9:30, abbiamo già +33°C a Foggia, Stignano, Bova, +32°C a Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Cosenza, per citare alcuni dei valori più alti. Temperature che sono destinate ad aumentare in tutto il fine settimana al Centro-Sud mentre al Nord, invece, ci saranno temporali in intensificazione. ...

Serie C : Trapani - messa in mora dei calciatori; Pisa-Triestina - per Tornare nella storia : Ci siamo, il torneo di Serie C sta per arrivare nella parte finale della sua massacrante stagione agonistica, con gli ultimi sussulti che vedranno impegnate le squadre qualificate per le gare di finale dei play-off che assegneranno due promozioni in Serie B. Oggi 5 giugno, alle ore 20,30, è in programma la prima sfida all'Arena Garibaldi di Pisa tra i locali e la Triestina che si ritrovano, guarda caso, dopo dieci mesi di distanza dalla gara di ...

Juventus - nella maglia 2020-21 Tornano le strisce bianconere : anticipazioni maglia Juventus 2020-2021. La Juventus ha svelato da poche settimane la maglia che indosserà nella prossima stagione e con cui punterà in maniera decisa al nono scudetto consecutivo, ma soprattutto a cercare quel successo in Europa che manca ormai dal 1996. I più tradizionalisti hanno storto il naso per la scelta compiuta dal club […] L'articolo Juventus, nella maglia 2020-21 tornano le strisce bianconere è stato realizzato ...