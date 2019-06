LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 24 giugno Rossi-Pellielo argento nel

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:52 JUDO – Il secondo bronzo nei +78kg femminili va alla russa Chibisova che ha sconfitto la portoghese Nunes. 17:50 BASKET 3X3 – Ora tocca ai maschi: le due semifinali sono Bielorussia-Lettonia e Russia-Polonia. 17:48 BASKET 3X3 – La Francia raggiunge l’Estonia in finale, battuta la Germania 11-10. 17:46 BOXE – Bravissimo Cappai che si impone sull’estone Serikov per 5-0 e vola ai quarti, in attesa di scoprire chi sarà il suo avversario. 17:41 JUDO – Primo bronzo alla azera Kindzerska che si è imposta sulla ucraina Tarasova. 17:37 JUDO – Iniziate le finali per il bronzo dei +78kg femminili. 17:32 BOXE – Stanno per iniziare gli ottavi dei -52kg maschili con il nostro Cappai che sfiderà l’estone Serikov. 17:29 JUDO – Assegnata la medaglia d’oro nei -100kg ...

zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini in finale nel trap misto.… - zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 24 giugno. Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini in finale nel trap misto.… - zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 24 giugno. Si punta al podio col trap misto. Nespoli ai quarti nell’… -