Torino | palazzo pericolante ma gli immigrati non vogliono lasciarlo

(Di domenica 23 giugno 2019) Claudio Carollo Nell'edificio abitano 70 persone che nonlasciare i propri alloggi nonostante le verifiche dei tecnici del Comune abbiano accertato l'inagibilità. Le autorità stanno valutando lo sgombero Il, ma glinonabbandonarlo, forse per la paura di non rientrare più. Ale autorità stanno valutando in queste ore lo sgombero di un edificio risultato inagibile che 70 persone, in buona parte, si rifiutano di lasciare il proprio alloggio. La pioggia e la grandine che si sono abbattute violentemente venerdì sulla città hanno provocato delle infiltrazioni al tetto e dei conseguenti cedimenti al controsoffitto di uno stabile di Corso Vigevano, alla periferia del capoluogo piemontese. Ilfatiscente e che presenta già dei problemi di sicurezza, è di proprità di Giorgio Molino, conosciuto come il "ras ...

