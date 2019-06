Futuro De Rossi | la bomba clamorosa | giocherà un altro anno in Serie A!

Italia Under 21 - Di Biagio : “Deluso dai risultati - non dal gioco. Futuro? Ne parleremo nei prossimi giorni” : Gigi Di Biagio, ct dell’Under 21, intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo la partita contro il Belgio, ha commentato la prestazione degli azzurri: “Non posso chiedere di più ai ragazzi, solo che quando non porti a casa il risultato diventa tutto più difficile. Anche stasera abbiamo dimostrato un grande gioco, ma non posso essere contento dei risultati”. Sul discorso qualificazione, aggiunge: “Sapevamo che dovevamo ...

La settimana prossima un incontro per discutere del Futuro dei fratelli Insigne : Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la settimana prossima Raiola incontrerà il Napoli per discutere della trattativa per Lozano ma anche del futuro di Lorenzo Insigne e del fratello Roberto. Insigne è reduce da due bellissimi gol in Nazionale, con un exploit che ha aumentato sicuramente il suo appeal rispetto alla stagione appena conclusa con il club di Ancelotti, che invece si è rivelata piuttosto opaca. Sul tavolo della discussione anche il ...

Ancora da decidere il Futuro di De Rossi : Ancora da decidere il futuro di capitan De Rossi, in bilico tra Boca Juniors e Los Angeles Fc. Nicolas Burdisso continua a provare a portarlo con se al Boca, maDaniele non ha Ancora preso una decisione definitiva. Anche se Espn questa mattina davo praticamente per certo il suo passaggio ai Los Angeles FC. Suggestione alimentata dal fatto che l’ex capitano della Roma era in vacanza proprio lì nei giorni scorsi. La realtà, invece, è che non ...

Futuro De Rossi - niente Argentina : il suo Futuro potrebbe essere a Los Angeles : Storica bandiera della Roma, Daniele De Rossi non fa più parte dei gialloRossi, dopo la tanto discussa separazione di qualche settimana fa. Ma il centrocampista vuole continuare a giocare, da capire quindi quale sarà il suo futuro. Si è parlato molto insistentemente del Boca Juniors, squadra che De Rossi ammira e favorita anche dalla presenza di un suo ex amico e compagno, Nicolas Burdisso. Ma, secondo ESPN, l’ormai ex capitan futuro ...

Milan - l’ad Gazidis amaro : “siamo delusi - nei prossimi giorni programmeremo il nostro Futuro” : L’amministratore delegato del club rossonero ha parlato dopo il match con la Spal, sottolineando di essere deluso per l’esito del campionato Una delusione difficile da smaltire, un colpo pesantissimo che il Milan dovrà essere bravo ad incassare. Niente Champions League per i rossoneri, la squadra di Gattuso non riesce a sopravanzare Atalanta e Inter nell’ultima giornata, dovendosi accontentare dell’Europa League per ...

Roma - Ranieri in conferenza : “De Rossi merita giusta atmosfera - sul mio Futuro…” : Vincere e sperare. Questo l’obiettivo della Roma domenica sera contro il Parma, ottenere comunque i tre punti per rimanere senza rimpianti, sperando in un vero e proprio miracolo. Sarà l’ultima per De Rossi ma anche l’ultima per Ranieri, che in conferenza stampa ha parlato dell’addio suo e del capitano giallorosso. Ecco le sue parole. “Mi auguro che ci sia l’atmosfera che De Rossi merita, che sia una ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : le voci su Icardi - il Futuro di Allegri e De Rossi : “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in conferenza parla di Allegri - De Rossi e Futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...

Giannini : “De Rossi? Ci sono rimasto male. Sul Futuro allenatore della Roma…” : “Il caso De Rossi? sono rimasto male come tutti. La tempistica e i modi sono stati sbagliati per un uomo come Daniele che ha messo sempre davanti a tutto l’attaccamento alla maglia giallorossa. E’ normale vedere oggi manifestazioni di affetto per lui e contestazioni per la società. Per l’ultima gara di De Rossi mi aspetto un grandissimo saluto della città per un grande calciatore, un grande uomo e un grande ...

Dalla SuperLega a De Rossi - abbiamo il terrore del Futuro : Dietro Caronte Dietro Caronte c’è l’avvocato, predicava un ambiguo Enzo De Caro ad un terrorizzato Massimo Troisi in un celebre sketch de La Smorfia. Dietro la paura per le SuperLeghe e lo sradicamento del sentimento calcistico c’è il terrore di invecchiare. Temiamo il futuro perché in parte banalizza qualcuno dei nostri ricordi fanciulleschi, i veri tiranni della nostra esistenza – ciascuno si convince, infatti, che la propria giovinezza sia ...

Futuro De Rossi - bookmakers scatenati : Usa e Giappone in pole - ma occhio al Boca Juniors : Daniele De Rossi allettato dall’idea di giocare nel Boca Juniors, ma le offerte per il centrocampiste di certo saranno molteplici Il fattore economico spingerebbe, razionalmente, verso uno dei campionati emergenti a Est o a Ovest della Serie A. Quello di cuore, invece, verso la caldissima platea della Primera Division argentina. Dopo l’annuncio choc di Daniele De Rossi, che lascerà la Roma a fine stagione, gli analisti Snai si ...

De Rossi – Clamoroso Tweet della AS Roma sul Futuro del capitano : Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale la AS Roma ha comunicato che Roma-Parma sarà l’ultima partita del capitano Daniele De Rossi, dopo 18 anni in giallorosso. De Rossi – Quello che era considerato “Capitan futuro” ai tempi in cui esordì con la maglia della Roma, giocherà l’ultima di campionato contro il Parma in casa con la consapevolezza che sarà l’ultima gara con la maglia della sua Roma. Alle ...