Eurostat | regioni Sud ultime per tasso di occupazione Ue

Eurostat : al Sud Italia 4 delle 5 regioni con il minor tasso di occupazione in tutta l’Ue : Quattro regioni del Sud Italia sono tra le cinque in tutta l'Ue con il minor tasso di occupazione. L'ultimo posto spetta a Mayotte, regione francese che però si trova in Africa. Subito dopo, in fondo alla graduatoria, troviamo Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Il dato generale Italiano si attesta 10 punti percentuali sotto la media comunitaria.Continua a leggere