Google introduce alcuni filtri nella home di YouTube e “ricorda” le ricerche recenti

La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant : La versione beta 10.4 dell'App Google è stata appena distribuita e introduce l'indicatore dell'abbonamento a Google One per l'immagine del profilo e rivela che Google sta implementando i suggerimenti di Google Assistant che potrebbero apparire sulla schermata di blocco. L'articolo La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Maps introduce nuovi avvisi di sicurezza per le calamità naturali : (Foto: Google) Migliora il servizio di avvisi sos che Google ha introdotto originariamente due anni fa sia su Google Maps sia nella funzionalità Ricerca per informare in modo più approfondito e tempestivo in occasione di calamità naturali o artificiali. Uragani, terremoti e inondazioni vengono visualizzati e segnalati con più precisione, aiutando gli utenti ad abbandonare una zona critica in sicurezza. Mountain View punta molto sulle ...

Google Discover introduce un nuovo controllo per la personalizzazione del feed : Google Discover ha introdotto una nuova modalità di personalizzazione del feed, con una "pillola" che permette di nascondere o mostrare più notizie. L'articolo Google Discover introduce un nuovo controllo per la personalizzazione del feed proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi suggerisce GIF in base alla conversazione - Fogli Google introduce qualche comodità : Google inizia a introdurre alcune interessanti novità su Google Messaggi e Fogli Google: ecco i suggerimenti di GIF basati sulle conversazioni su Messaggi e un bel trio di comodità per la versione web di Fogli. L'articolo Google Messaggi suggerisce GIF in base alla conversazione, Fogli Google introduce qualche comodità proviene da TuttoAndroid.

Google introduce il pagamento in contanti sul Play Store : ecco come funzionerà : Al Google I/O 2019 Google introduce una nuova modalità di pagamento per gli acquisti sul Play Store, dedicata principalmente ai mercati emergenti. L'articolo Google introduce il pagamento in contanti sul Play Store: ecco come funzionerà proviene da TuttoAndroid.

Google introduce l’eliminazione automatica per la cronologia delle posizioni e i dati delle attività : Google mira ad offrire servizi sempre più completi ai propri utenti ed è in quest'ottica che va valutata l'introduzione di nuovi strumenti per gestire i propri dati L'articolo Google introduce l’eliminazione automatica per la cronologia delle posizioni e i dati delle attività proviene da TuttoAndroid.