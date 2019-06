Conte | «Stime Ue fuori dalla realtà Ogni sforzo per evitare la procedura»

ilsole24ore

(Di venerdì 21 giugno 2019) Scontro totale tra Italia e Unione europea sui conti pubblici. La trattativa con l’Europa parte in salita, con il governo molto preoccupato per i futuri passi sullae fermo nelstare ledella Commissione che ritiene lontane. L’Italia non arriva a Bruxelles «a mani vuote», precisa il premier Giuseppeappena atterrato nella capitale belga per il vertice europeo. Ma poi, dopo i colloqui avuti a margine del Consiglio, esprime il timore sull’esito del negoziato...

