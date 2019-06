Xi in Nordcorea | Cina centrale per soluzione crisi nucleare Prossima settimana summit

ilfogliettone

(Di giovedì 20 giugno 2019) Xi Jinping oggi e domani sarà per la prima volta da presidente dellain visita di stato in Corea del Nord. Nonostante si parli di paesi confinanti e formalmente fratelli e alleati, tuttavia erano 14 anni che un leader cinese non si recava in Corea del Nord e il momento scelto non è casuale. La visita - che è inquadrata nelle celebrazioni dei 70 anni di amicizia tra Corea del Nord e- si presenta a ridosso del G20 di Osaka (28 e 29 giugno), dove Xi incontrerà il presidente Usa Donald Trump per parlare principalmente della guerra commerciale tra le prime due economie mondiali, ma anche dell`incontro con il primo ministro giapponese Shinzo Abe sempre nella cornice delche si terrà nella città nipponica.Per Pechino è un`occasione d`oro per ribadire la sua centralità in ciò che avviene in Asia orientale, in un momento in cui gli sforzi bilaterali tra Washington e ...

