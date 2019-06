In Italia la Night Mode sul Samsung Galaxy Note 9 | N960FXXU3CSF9 avviato

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Si è passati in tempi record dal parlarvi dell'aggiornamento di giugno per i9 tedeschi, con l'inclusione della tanto attesa, al rilascio dello stesso pacchetto anche in, nell'ambito degli esemplari no brand. Siamo lieti di annunciarvi l'avvio della diffusione OTA della serie firmware, che ha lasciato i laboratori degli sviluppatori del colosso di Seul solo lo scorso 12 giugno.Oltre ad un ritorno importante sul fronte della sicurezza tramite l'integrazione dell'ultima patch messa a disposizione da Google, e poi da, il vero tassello mancante era, appunto, rappresentato dalla, la speciale modalità della fotocamera che vi consentirà di ottenere scatti di qualità nonostante le condizioni di illuminazione circostante non siano eccelse, come capita nel corso delle ore notturne, con luce per lo più artificiale e non ...

