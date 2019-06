Caos Argentina | Lautaro litiga con il Ct Scaloni | è alta tensione

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Non c’è pace per la Nazionale, fino al momento la Coppa America ha regalato parecchie delusioni. Nel mirino è finito il gioco della squadra non considerato all’altezza e le scelte del ctnelle due partite contro Colombia e Paraguay. L’allenatore nel pareggio contro il Paraguay ha rinunciato nei minuti finali all’attaccanteMartinez, il ‘Toro’ non ha preso bene la sostituzione a metà del secondo tempo, la stampaparla di“in stato confusionale”, artefice di “scelte sbagliate”, che “non hanno senso”. Il Ct si è giustificato spiegando di essere stato costretto a togliere dal campo il calciatore dell’Inter perchè sofferente per una botta. “non stava bene ed e’ per questo che l’ho cambiato. Gia’ alla fine del primo tempo avevamo ...

