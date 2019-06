Cane trascinato da un’auto in corsa | “Il Governo deve inasprire con urgenza le pene”

Si getta in mare per salvare il Cane - viene trascinato al largo : catena umana per salvarlo : A Fiumicino (Roma) un 43enne si è getta to in mare per soccorrere il suo cane caduto nel canale. Salvato in extremis. Non si...

Fiumicino : si getta in mare per aiutare il suo Cane ma viene trascinato dalla corrente uomo messo in salvo : Un episodio che poteva rivelarsi una tragedia sulla costa laziale di Fiumicino, un uomo di 43 anni per salvare il proprio cane si è gettato in mare ma si è visto trascinare dalla corrente. Solo grazie ad una catena umana formata da agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, del commissariato Fiumicino, insieme ad alcuni passanti si è riuscito a trarre in salvo l’uomo che si è gettato in mare per soccorrere il suo cane caduto nel ...